Дрони 225-го ОШП відірвали окупанту кінцівки, після чого він підірвав себе нерозірваним FPV-дроном. ВIДЕО 18+

У мережі бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ "Чорний Лебідь" опублікували відеозапис, на якому окупант з відірваними кінцівками самоліквідовує себе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару Сил оборони критично поранений рашист вирішив добити себе одним із безпілотників.

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Військовий РФ активував нерозірваний український FPV-дрон, який тієї ж миті вибухнув біля голови ворога.

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