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Дрони 225-го ОШП відірвали окупанту кінцівки, після чого він підірвав себе нерозірваним FPV-дроном. ВIДЕО 18+
У мережі бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ "Чорний Лебідь" опублікували відеозапис, на якому окупант з відірваними кінцівками самоліквідовує себе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару Сил оборони критично поранений рашист вирішив добити себе одним із безпілотників.
Військовий РФ активував нерозірваний український FPV-дрон, який тієї ж миті вибухнув біля голови ворога.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+8 Alex Zverev #512929
показати весь коментар03.03.2026 17:06 Відповісти Посилання
+4 mg42ua
показати весь коментар03.03.2026 17:34 Відповісти Посилання
+4 SerjUA
показати весь коментар03.03.2026 17:55 Відповісти Посилання
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міг просто сконати, а так майно ЗСУ попсував.
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нерозірваним? А хіба дрони рвуться?
Може, підірвав себе дроном, що не вибухнув?
Якісь пекельні борошна у "перевідника"...
Є-Бали кацапа!