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Дрони 225-го ОШП відірвали окупанту кінцівки, після чого він підірвав себе нерозірваним FPV-дроном. ВIДЕО 18+

У мережі бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ "Чорний Лебідь" опублікували відеозапис, на якому окупант з відірваними кінцівками самоліквідовує себе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару Сил оборони критично поранений рашист вирішив добити себе одним із безпілотників.

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Військовий РФ активував нерозірваний український FPV-дрон, який тієї ж миті вибухнув біля голови ворога.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21218) знищення (10308) дрони (8372) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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Топ коментарі
+8
Винахiдливий орк виявився...
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03.03.2026 17:06 Відповісти
+4
гад він !

міг просто сконати, а так майно ЗСУ попсував.

.
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03.03.2026 17:34 Відповісти
+4
Глисти все життя в дупі. Уяви, яка сила волі у глистів!
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03.03.2026 17:55 Відповісти
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Винахiдливий орк виявився...
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03.03.2026 17:06 Відповісти
гад він !

міг просто сконати, а так майно ЗСУ попсував.

.
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03.03.2026 17:34 Відповісти
ну, коли підрвався на дроні, то навпаки - чого ж добру пропадати, а так да міг і у себе на болотах здохнути. що так, що так бабла там не отримають.
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03.03.2026 21:27 Відповісти
якісь збоченці..Тьху, блеать..
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03.03.2026 17:09 Відповісти
Маю відзначити, сила волі надзвичайна. Але не туди була направлена.
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03.03.2026 17:11 Відповісти
Глисти все життя в дупі. Уяви, яка сила волі у глистів!
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03.03.2026 17:55 Відповісти
Це була гарна мірна угода
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03.03.2026 17:12 Відповісти
Типове орковредітєство, щоб на радную говень не відправили орка, до прутіна!!
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03.03.2026 17:26 Відповісти
"...підірвав себе нерозірваним FPV-дроном..."
нерозірваним? А хіба дрони рвуться?
Може, підірвав себе дроном, що не вибухнув?

Якісь пекельні борошна у "перевідника"...
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03.03.2026 17:50 Відповісти
От же падлюка, такий гарний «самовар» знищив!
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03.03.2026 18:16 Відповісти
Екіпаж 2 дрона радий!
Є-Бали кацапа!
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03.03.2026 21:32 Відповісти
 
 