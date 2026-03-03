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Новости Видео Дроны против оккупантов Оккупанты-самоубийцы Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Дроны 225-го ОШП оторвали оккупанту конечности, после чего он подорвал себя неразорвавшимся FPV-дроном. ВИДЕО 18+

В сети бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ "Чорний Лебідь" опубликовали видеозапись, на которой оккупант с оторванными конечностями самоликвидирует себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара Сил обороны критически раненый рашист решил добить себя одним из беспилотников.

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Военный РФ активировал неразорвавшийся украинский FPV-дрон, который в тот же момент взорвался около головы врага.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) дроны (7309) 225-й ОШП (60)
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Топ комментарии
+8
Винахiдливий орк виявився...
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03.03.2026 17:06 Ответить
+4
гад він !

міг просто сконати, а так майно ЗСУ попсував.

.
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03.03.2026 17:34 Ответить
+4
Глисти все життя в дупі. Уяви, яка сила волі у глистів!
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03.03.2026 17:55 Ответить
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Винахiдливий орк виявився...
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03.03.2026 17:06 Ответить
гад він !

міг просто сконати, а так майно ЗСУ попсував.

.
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03.03.2026 17:34 Ответить
ну, коли підрвався на дроні, то навпаки - чого ж добру пропадати, а так да міг і у себе на болотах здохнути. що так, що так бабла там не отримають.
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03.03.2026 21:27 Ответить
якісь збоченці..Тьху, блеать..
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03.03.2026 17:09 Ответить
Маю відзначити, сила волі надзвичайна. Але не туди була направлена.
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03.03.2026 17:11 Ответить
Глисти все життя в дупі. Уяви, яка сила волі у глистів!
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03.03.2026 17:55 Ответить
Це була гарна мірна угода
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03.03.2026 17:12 Ответить
Типове орковредітєство, щоб на радную говень не відправили орка, до прутіна!!
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03.03.2026 17:26 Ответить
"...підірвав себе нерозірваним FPV-дроном..."
нерозірваним? А хіба дрони рвуться?
Може, підірвав себе дроном, що не вибухнув?

Якісь пекельні борошна у "перевідника"...
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03.03.2026 17:50 Ответить
От же падлюка, такий гарний «самовар» знищив!
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03.03.2026 18:16 Ответить
Екіпаж 2 дрона радий!
Є-Бали кацапа!
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03.03.2026 21:32 Ответить
 
 