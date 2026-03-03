Дроны 225-го ОШП оторвали оккупанту конечности, после чего он подорвал себя неразорвавшимся FPV-дроном. ВИДЕО 18+

В сети бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ "Чорний Лебідь" опубликовали видеозапись, на которой оккупант с оторванными конечностями самоликвидирует себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара Сил обороны критически раненый рашист решил добить себя одним из беспилотников.

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Военный РФ активировал неразорвавшийся украинский FPV-дрон, который в тот же момент взорвался около головы врага.

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