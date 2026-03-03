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Дроны 225-го ОШП оторвали оккупанту конечности, после чего он подорвал себя неразорвавшимся FPV-дроном. ВИДЕО 18+
В сети бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ "Чорний Лебідь" опубликовали видеозапись, на которой оккупант с оторванными конечностями самоликвидирует себя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара Сил обороны критически раненый рашист решил добить себя одним из беспилотников.
Военный РФ активировал неразорвавшийся украинский FPV-дрон, который в тот же момент взорвался около головы врага.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+8 Alex Zverev #512929
показать весь комментарий03.03.2026 17:06 Ответить Ссылка
+4 mg42ua
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+4 SerjUA
показать весь комментарий03.03.2026 17:55 Ответить Ссылка
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міг просто сконати, а так майно ЗСУ попсував.
.
нерозірваним? А хіба дрони рвуться?
Може, підірвав себе дроном, що не вибухнув?
Якісь пекельні борошна у "перевідника"...
Є-Бали кацапа!