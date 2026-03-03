Бойцы 55-й артбригады за месяц сбили дронами-перехватчиками 84 вражеских беспилотника. ВИДЕО
Настоящий разгром российской аэроразведки и ударных средств устроили воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ". Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение февраля подразделение с помощью дронов-перехватчиков "Генерал Черешня" уничтожило 84 вражеских беспилотника.
Особенно жарко было в небе над Днепропетровщиной, где запорожские артиллеристы устроили "сафари" на самые опасные и редкие экземпляры российского ВПК.
Трофеи "Генерала Черешни" за февраль:
Количество: 84 подтвержденных сбития воздушных целей.
Редкие экземпляры: Среди уничтоженных - дроны-камикадзе ZALA-Lancet и их разведывательные аналоги.
Новинки врага: Под удар попал дальнобойный дрон-камикадзе "Италмаз" (российский аналог "Шахеда" с двигателем внутреннего сгорания), который оккупанты пытаются активно внедрять.
Элитная разведка: Сбит модернизированный "Орлан-30", который используется для лазерной подсветки целей под высокоточные снаряды "Краснополь".
Почему это важно?
Уничтожение 84 дронов за месяц одним подразделением - это колоссальный вклад в безопасность не только позиций артиллерии, но и тыловых городов Днепропетровщины. Каждый сбитый "Орлан" или "ZALA" — это сорванный удар вражеской артиллерии, а уничтоженный "Ланцет" — это спасенная единица нашей бронетехники или пушки.
