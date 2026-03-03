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Новости Видео Бои в Белгородской области РФ
15 433 25

Операторы дронов гоняют военных армии РФ по улицам российского Грейворона в Белгородской области. ВИДЕО

Боевые действия все чаще возвращаются к тем, кто их начал. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры двух атак украинских беспилотников по личному составу армии РФ непосредственно в городе Грайворон Белгородской области.

В зону поражения попали по меньшей мере пятеро российских военных. Один дрон пытался попасть непосредственно в двух россиян. Оператора другого беспилотника больше заинтересовал автомобиль, на котором была установлена система РЭБ. На записи видно, как трое оккупантов чтодух бегут от своей машины.

 Смотрите также: "Герой сво" с топором в руках "денацифицировал" соседа и "демилитаризовал" его автомобиль в Белгородской области. ВИДЕО

Смотрите: Россиянин рассказывает о "подвигах" "героев СВО" в Белгородской области: "Двух мужиков у#бали, бабу изнасиловали, деньги забрали". АУДИО

Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) дроны (7309) Белгород (499)
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Топ комментарии
+32
Грайворон - місто в бєлгородській області кацапстану, засноване 1678 року Українськими Козаками (черкасами) Охтирського слобідського полку.
Розташоване при впадінні річки Грайворонка у Ворсклу. Історично належало до Слобідської України. У 1838 році отримав статус повітового міста Курської губернії. З 1954 року в складі Бєлгородської області.
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03.03.2026 09:46 Ответить
+22
кацапи там окупанти, це історична територія України
нема на шо скаржитися
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03.03.2026 09:47 Ответить
+17
Які ухожені кацапи. Це не гарматне мясо, яке кидають на бліндаіжі і під дрони. Як раз таких і треба в першу чергу обнуляти.
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03.03.2026 09:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Русня скликатиме імпотентну ООН?
Чому б ні? Ще можна поскаржитись на наші ракети ППО, які заважають їх мирним ракетам встановлювати мір в регіоні.
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03.03.2026 09:41 Ответить
кацапи там окупанти, це історична територія України
нема на шо скаржитися
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03.03.2026 09:47 Ответить
Враховуючи поточний стан речей, поскаржитись на жертву за те, що вона пручалась, та ще й виявилась несмачною, і отримати схвалення - не виглядає так вже й фантастично.
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03.03.2026 09:55 Ответить
фантастично - це коли підар небензя з трибуни ООН ліпить, шо він щирий українець козацького роду
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03.03.2026 09:58 Ответить
І представники КНДР з Іраном йому аплодують.
І це теж заходить.
Цирк, тільки навпаки: клоуни сміються з реакції глядачів на їх витівки.
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03.03.2026 10:00 Ответить
Які ухожені кацапи. Це не гарматне мясо, яке кидають на бліндаіжі і під дрони. Як раз таких і треба в першу чергу обнуляти.
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03.03.2026 09:42 Ответить
Грайворон - місто в бєлгородській області кацапстану, засноване 1678 року Українськими Козаками (черкасами) Охтирського слобідського полку.
Розташоване при впадінні річки Грайворонка у Ворсклу. Історично належало до Слобідської України. У 1838 році отримав статус повітового міста Курської губернії. З 1954 року в складі Бєлгородської області.
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03.03.2026 09:46 Ответить
Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР у 1954 році

не була обміном на інші території.

Але внєзапно того ж року купа території перейшла до РСФСР. Савпадєніє? Нє думаю!
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03.03.2026 09:59 Ответить
кацапи відрізали від України шматки, починаючи з 1921 року, як я не помиляюся.
Без всіляких там офіціозів і легітимізації.
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03.03.2026 10:58 Ответить
1 октября 1924 года Таганрогский округ вошёл в состав Юго-Восточной областиРСФСР всё офіційно.
Комуняки в 19-21 роках куски від УНР і інших українських державних утворень відгризали. Теж офіційно.
Кацапи з моменту своєї появи на глобусі.
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03.03.2026 11:05 Ответить
Я кажу про відміну від подій передачі Криму у 1954. Тоді якраз була виконана формальна законність
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03.03.2026 14:24 Ответить
Законність завжди однакова. Князь завоював, царь повєлєл, съєст пастанавіл.
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03.03.2026 15:26 Ответить
А я ще подумав, Грайворон це ж українська назва...
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03.03.2026 15:55 Ответить
Граються в другого лишнього
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03.03.2026 09:47 Ответить
Двіжуха від ****** для московитів!!
Кабаєва-мізуліна з крівоногіх і терешковою, задоволені гойдою у орків!
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03.03.2026 09:55 Ответить
Гарний РЕБ.
Імпортозамінений аналогавнєт.
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03.03.2026 09:55 Ответить
Ех, краще б свинособак обнулив замість тої жоповозки. Виплати за їх тушки + найм нових обійшлися би дорожче.
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03.03.2026 09:59 Ответить
Тушкі розбіглися. А в бусіку міг хтось лишитися.
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03.03.2026 10:01 Ответить
Один точно не встиг.
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03.03.2026 10:13 Ответить
Хорошие дроны а песню, Батько наш Бандера они пели перед ударом?
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03.03.2026 10:25 Ответить
Це етнічні українські землі - кацапам тут робити немає чого
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03.03.2026 10:59 Ответить
мы их гоняем , они нас тоже гоняют ((( так и живем на радость америкосам (((
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03.03.2026 11:29 Ответить
Ага, америкосы прям нарадоваться не могут… Ты родился ********, или Соловьева обслушался?
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03.03.2026 16:05 Ответить
Санiтарна зона, те про що ***** мрiяв.
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03.03.2026 16:03 Ответить
розбіглись, як смердючі таракани!
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03.03.2026 17:31 Ответить
 
 