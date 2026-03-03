Операторы дронов гоняют военных армии РФ по улицам российского Грейворона в Белгородской области. ВИДЕО

Боевые действия все чаще возвращаются к тем, кто их начал. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры двух атак украинских беспилотников по личному составу армии РФ непосредственно в городе Грайворон Белгородской области.

В зону поражения попали по меньшей мере пятеро российских военных. Один дрон пытался попасть непосредственно в двух россиян. Оператора другого беспилотника больше заинтересовал автомобиль, на котором была установлена система РЭБ. На записи видно, как трое оккупантов чтодух бегут от своей машины.

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