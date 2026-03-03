Операторы дронов гоняют военных армии РФ по улицам российского Грейворона в Белгородской области. ВИДЕО
Боевые действия все чаще возвращаются к тем, кто их начал. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети обнародованы кадры двух атак украинских беспилотников по личному составу армии РФ непосредственно в городе Грайворон Белгородской области.
В зону поражения попали по меньшей мере пятеро российских военных. Один дрон пытался попасть непосредственно в двух россиян. Оператора другого беспилотника больше заинтересовал автомобиль, на котором была установлена система РЭБ. На записи видно, как трое оккупантов чтодух бегут от своей машины.
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+32 Wild MadDog
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Чому б ні? Ще можна поскаржитись на наші ракети ППО, які заважають їх мирним ракетам встановлювати мір в регіоні.
нема на шо скаржитися
І це теж заходить.
Цирк, тільки навпаки: клоуни сміються з реакції глядачів на їх витівки.
Розташоване при впадінні річки Грайворонка у Ворсклу. Історично належало до Слобідської України. У 1838 році отримав статус повітового міста Курської губернії. З 1954 року в складі Бєлгородської області.
не була обміном на інші території.
Але внєзапно того ж року купа території перейшла до РСФСР. Савпадєніє? Нє думаю!
Без всіляких там офіціозів і легітимізації.
Комуняки в 19-21 роках куски від УНР і інших українських державних утворень відгризали. Теж офіційно.
Кацапи з моменту своєї появи на глобусі.
Кабаєва-мізуліна з крівоногіх і терешковою, задоволені гойдою у орків!
Імпортозамінений аналогавнєт.