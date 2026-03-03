РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 268 520 человек (+790 за сутки), 11 718 танков, 37 842 артсистемы, 24 131 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 268 520 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 268 520 (+790) человек  
  • танков – 11 718 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 131 (+20) ед.
  • артиллерийских систем – 37 842 (+47) ед.
  • РСЗО – 1 665 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 319 (+6) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 154 698 (+1 529) ед.
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
  • корабли / катера – 30 (+1) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 80 992 (+235) ед.
  • специальная техника – 4 076 (+0) ед.

Потери врага 2 марта

Топ комментарии
+12
Оце наколошматили заліза,да ще й якого,а ППО (аналогов нет)радує, 6 штук за три дні 14 ппо оце улов.
03.03.2026 07:30 Ответить
+12
З Новоросійська.
03.03.2026 07:30 Ответить
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.03.2026 08:27 Ответить
Звідки кораблик ?
03.03.2026 07:27 Ответить
З Новоросійська.
03.03.2026 07:30 Ответить
Оце наколошматили заліза,да ще й якого,а ППО (аналогов нет)радує, 6 штук за три дні 14 ппо оце улов.
03.03.2026 07:30 Ответить
О-о, кацапа засаби ппо падтянулісь, да єшчо адно кацапакатита да + бибими, а єсли с упаковкай. Непоганий початок дня, бажаю щоб ВСІ !
03.03.2026 08:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.03.2026 08:27 Ответить
Кораблик, засоби ППО, танчики з броневичками, арта та куча автомобільної техніки- оце хлопці та дівчата намолотили зілізячча! Слава ЗСУ!
03.03.2026 08:41 Ответить
Минув 4395 день москальсько-української війни.
313!!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 790 чумардосів за день.
Броня, логістика та ППО просто супер, арта файно.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 268 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
03.03.2026 08:46 Ответить
03.03.2026 08:48 Ответить
Земля просохла
03.03.2026 09:02 Ответить
А кацапня досі ні. Кажуть що "робята пєрєда(о)хнут да сєрядіни вясни".
03.03.2026 09:36 Ответить
І кораблик!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
03.03.2026 09:14 Ответить
 
 