Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 268 520 осіб (+790 за добу), 11 718 танків, 37 842 артсистеми, 24 131 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 268 520 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб
- танків – 11 718 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од.
- артилерійських систем – 37 842 (+47) од.
- РСЗВ – 1 665 (+0) од.
- засоби ППО – 1 319 (+6) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 992 (+235) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+0) од.
Топ коментарі
+16 леонид мальцев #582480
показати весь коментар03.03.2026 07:30 Відповісти Посилання
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар03.03.2026 08:46 Відповісти Посилання
+15 Only
показати весь коментар03.03.2026 07:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
313!!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 790 чумардосів за день.
Броня, логістика та ППО просто супер, арта файно.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 268 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦