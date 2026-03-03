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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 268 520 осіб (+790 за добу), 11 718 танків, 37 842 артсистеми, 24 131 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 268 520 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб  
  • танків – 11 718 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од.
  • артилерійських систем – 37 842 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 665 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 319 (+6) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 30 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни   – 80 992 (+235) од.
  • спеціальна техніка – 4 076 (+0) од.

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Втарти ворога 2 березня

Автор: 

армія рф (21218) Генштаб ЗС (8461) ліквідація (4784) знищення (10308)
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Топ коментарі
+16
Оце наколошматили заліза,да ще й якого,а ППО (аналогов нет)радує, 6 штук за три дні 14 ппо оце улов.
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03.03.2026 07:30 Відповісти
+16
Минув 4395 день москальсько-української війни.
313!!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 790 чумардосів за день.
Броня, логістика та ППО просто супер, арта файно.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 268 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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03.03.2026 08:46 Відповісти
+15
З Новоросійська.
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03.03.2026 07:30 Відповісти
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Звідки кораблик ?
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03.03.2026 07:27 Відповісти
З Новоросійська.
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03.03.2026 07:30 Відповісти
Оце наколошматили заліза,да ще й якого,а ППО (аналогов нет)радує, 6 штук за три дні 14 ппо оце улов.
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03.03.2026 07:30 Відповісти
О-о, кацапа засаби ппо падтянулісь, да єшчо адно кацапакатита да + бибими, а єсли с упаковкай. Непоганий початок дня, бажаю щоб ВСІ !
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03.03.2026 08:16 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.03.2026 08:27 Відповісти
Кораблик, засоби ППО, танчики з броневичками, арта та куча автомобільної техніки- оце хлопці та дівчата намолотили зілізячча! Слава ЗСУ!
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03.03.2026 08:41 Відповісти
Минув 4395 день москальсько-української війни.
313!!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 790 чумардосів за день.
Броня, логістика та ППО просто супер, арта файно.
ППО дуже радує останні пару днів.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 268 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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03.03.2026 08:46 Відповісти
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03.03.2026 08:48 Відповісти
Земля просохла
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03.03.2026 09:02 Відповісти
А кацапня досі ні. Кажуть що "робята пєрєда(о)хнут да сєрядіни вясни".
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03.03.2026 09:36 Відповісти
І кораблик!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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03.03.2026 09:14 Відповісти
 
 