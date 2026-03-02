На фронте произошло 136 боестолкновений: враг применил 5,6 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб
С начала суток понедельника, 2 марта, на фронте произошло 136 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, применил 5605 дронов-камикадзе и осуществил 2691 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил три авиабомбы, осуществил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанских Хуторов.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.
На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Платоновка, Закитное, Резниковка и в сторону Озерного.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Софиевка и в сторону Ильиновки.
На Покровском направлении враг осуществил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Два боестолкновения еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 18 - ранено. Уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, склад ГСМ, повреждены четыре артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, три единицы специальной техники и 62 укрытия врага. Уничтожено или подавлено 156 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Ивановка и Гавриловка подверглись авиаударам противника.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветкового, Зализнычного, Варваровки, Святопетровки, Гуляйпольского, Староукраинского. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от Плавней.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
