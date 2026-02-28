148 боевых столкновений зафиксировано на фронте. Больше всего штурмов врага на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросил 328 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8681 дрон-камикадзе и осуществил 3483 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка, Александроград, Коломийцы, Писанка, Гавриловка, Великомихайловка, Левадное, Покровское, Гуляйпольское, Барвиновка, Копани, Любицкое, Луговское, Верхняя Терса, Блакитное, Преображенка, Камышеваха, Веселянка, Беленькое, Приднепровское.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад материально-технического обеспечения и пункт управления БПЛА оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 265 900 человек (+770 за сутки), 11 707 танков, 37 663 артсистем, 24 102 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 139 обстрелов, из которых 17 – из РСЗО. Также нанес пять авиаударов с применением 16 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении агрессор один раз атаковал в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Северска, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Предтечино, Малиновки, Часова Яра. Всего - три раза.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра, Плещеевки, Попова Яра и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Мирноград и Муравка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении состоялось 37 атак оккупантов в районах Доброполья, Прилук, Зализнычного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинского и Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении враг атак не проводил. На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ поразили нефтебазу "Луганская" и склады топлива врага на оккупированных территориях, - Генштаб

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение оккупантов, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 770 человек. Также враг потерял танк, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 1616 беспилотных летательных аппаратов, 149 единиц автомобильной техники.