РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10253 посетителя онлайн
Новости Фото Уничтожение российских оккупантов Потери врага
3 491 23

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 265 900 человек (+770 за сутки), 11 707 танков, 37 663 артсистем, 24 102 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 1 265 900 российских захватчиков, из них 770 человек –– за прошедшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информируетЦензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава / personnel – около 1 265 900 (+770) человек / persons
  • танков / tanks – 11 707 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 102 (+5) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 37 663 (+32) ед.
  • РСЗО / MLRS – 1 661 (+2) ед.
  • средства ПВО / air defense systems – 1 305 (+0) ед.
  • самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 149 637 (+1 616) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 4 384 (+0) ед.
  • корабли / катера / ships / boats – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 80 329 (+149) ед.
  • специальная техника / special equipment – 4 075 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Установлены имена более 200 тысяч российских захватчиков, которые были ликвидированы в Украине. ФОТО

Потери врага 28 февраля

Автор: 

армия РФ (22980) Генштаб ВС (8135) ликвидация (4393) потери (4669)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Минув 4392 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та770 чумардосів за день.
Логістика норм та арта файно, броня присутня.
ББМ закрили чергову сотню.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 265 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:43 Ответить
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 08:27 Ответить
+4
ПОВАГА і слава ЗСУ! Але так хочеться почути про 50000 дохлих орків,які нам обіцяв найвеличніший
показать весь комментарий
28.02.2026 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 08:27 Ответить
ПОВАГА і слава ЗСУ! Але так хочеться почути про 50000 дохлих орків,які нам обіцяв найвеличніший
показать весь комментарий
28.02.2026 08:42 Ответить
Минув 4392 день москальсько-української війни.
189! одиниць знищеної техніки та770 чумардосів за день.
Логістика норм та арта файно, броня присутня.
ББМ закрили чергову сотню.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 265 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:43 Ответить
Я розумію що твоя інфографіка може давати збій, але "воскресити" лям чумардосів - то до біса таку інфографіку
показать весь комментарий
28.02.2026 11:26 Ответить
Я тільки за, але навіть ШІ видає - Населення Алтайского краю станом на 2023 рік становить біля 2,1 млн чоловік
показать весь комментарий
28.02.2026 11:22 Ответить
Міське населення ) А по картинці так, промазав ))
показать весь комментарий
28.02.2026 11:44 Ответить
То вже нюанси - міське, не міське
За тиждень буде хабарівський край (без інсінуацій) 😉
показать весь комментарий
28.02.2026 11:52 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2026 11:46 Ответить
Добрива вичерпуються, бо, хоча кацапського гівноресурсу і багато, лишився той, що не дуже хоче дохнути за вміст валізки.
показать весь комментарий
28.02.2026 09:06 Ответить
Заява Федорова пронаміри довести кількість дохлих орків на місяць до 50 000 виявилася черговим зухвалим пердежем зелених покидьків.
50000/30=1666 орків на добу.
не знаю, помітили ви, чи ні, але при Федорові добовий русоріз зменшився на 30-45%
було 1000-1200 дохлих орків на добу, зараз 700-800
показать весь комментарий
28.02.2026 09:17 Ответить
Точно узький. І точно алкаш. Які ж ви примітивні.. Рівень "Взять і паделить! Абирвалг"
показать весь комментарий
28.02.2026 10:01 Ответить
Лайно ти собаче
Михайло Федоров - 14 січня 2026 року призначений Міністром оборони України
Звіт ГШ від 15.01.26 (фактично з дня його призначення) по сьогодні 43 960 чумардосів (45 діб, середньодобово приблизно 979 русских алкашей. Лютий 24-го 981) Зауваж що в двадцятьчетвертому старінк ніхто не відключав, чи саме за це срака і підгорає?

.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:45 Ответить
відчувається сморід зеленого гівна.
показать весь комментарий
01.03.2026 08:28 Ответить
Як ти не додумався писать "капсом", мізків хватило тільки на "болт"
показать весь комментарий
28.02.2026 11:47 Ответить
Ще тобі на додачу до 50 тисяч (які були озвучені що до цього треба прагнути)

Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Михайла Федорова Міністром оборони України. За його кандидатуру проголосували 277 народних депутатів.

На новій посаді Михайло Федоров визначив низку пріоритетів:

Проведення армійської реформи.
Покращення інфраструктури на передовій.
Викорінення корупційних ризиків.
Розвиток лідерства та довіри як нової культури.



Також він навів ключові досягнення у сфері оборони, серед яких:

Передача Україні 50 000 терміналів Starlink.
Запуск ініціативи Армії дронів.
Створення ударних рот БПЛА (РУБпАК).
Дерегуляцію та відкриття ринків для виробників дронів, РЕБ, НРК, ракет тощо.
Створення Brave1: кластер зараз налічує понад 2 350 компаній та більш як 4 900 розробок, компаніям видано понад 730 грантів на більш ніж 2,6 млрд грн.
Запуск системи е-Балів.
Старт ініціативи Лінія дронів.

«Одним із перших рішень на посаді Міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає», - резюмував він.

https://www.army-pro.com/myhajlo-fedorov-novyj-ministr-oborony/ АрміяPRO
показать весь комментарий
28.02.2026 12:22 Ответить
а скільки спижжено він не казав? І чому не казав, часом не знаєш?
показать весь комментарий
01.03.2026 08:27 Ответить
Чєкаємо на 1 квітня 1 300 000 біосміття !
показать весь комментарий
28.02.2026 11:00 Ответить
Останніми тижнями помітила дивне співпадіння: якщо м'яса до 1000 (700-900) - то БПЛА білше 1000 (1200, а бува й 1500), і навпаки, якщо м'яса 1200, то дронів 700-800.
А може й не співпадіння...
показать весь комментарий
28.02.2026 12:55 Ответить
Останні тижні, це скільки? В лютому їх чотири - чотири понеділка, вівторка, середи і так до неділі, таке буває раз в всімсот тридцять років, цього ви не помітили.
Стосовно дронів (останні десять діб)
17.02.2025 - 890 /614
18.02.2025 - 740/1 851
19.02.2025 - 830/406
20.02.2025 - 970/551
21.02.2025 - 1 010/1 527
22.02.2025 - 890/1 705
23.02.2025 - 720/1 765
24.02.2025 - 920/1 693
25.02.2025 -1 070/ 886
26.02.2025 - 1 360/681
27.02.2025 - 1 280/883
28.02.2025 - 770/1 616
Зауважте що це приземленні
І подруге - збиваємо (приземлюємо) що були в змозі, рівно як і 3,14дари запускають все що в змозі запустить. вЯлікіє, але не нескінченні (хоча їх і на сто років припасено), як нам намагаються "нас..ати" у мізки.
Потеплішало, убогих будуть гнать в той же, чотири рази взятий Куянск і дрони тут, скоріш за все, ні до чого. Хоча певна закономірність таки прослідковується, але за такий незначний відтинок часу щось катигорично ствержувати я б не став.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:09 Ответить
Так і я не категорично стверджую, просто помітила за останній тиждень та, може, ще пару разів раніше. І стало цікаво: це тенденція чи випадковість. Ось і все.
Може, й випадковість.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:33 Ответить
ти нічого не збиваєш, ти просто тут відпрацьовуєш гроші звичайного бота
показать весь комментарий
01.03.2026 08:34 Ответить
вони цифри просто переставляють місцями.
показать весь комментарий
01.03.2026 08:32 Ответить
 
 