Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 265 900 человек (+770 за сутки), 11 707 танков, 37 663 артсистем, 24 102 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 1 265 900 российских захватчиков, из них 770 человек –– за прошедшие сутки.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информируетЦензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава / personnel – около 1 265 900 (+770) человек / persons
- танков / tanks – 11 707 (+1) ед.
- боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 102 (+5) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 37 663 (+32) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 661 (+2) ед.
- средства ПВО / air defense systems – 1 305 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 149 637 (+1 616) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 384 (+0) ед.
- корабли / катера / ships / boats – 29 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 80 329 (+149) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 075 (+0) ед.
Топ комментарии
+17 Qq Qqq #455433
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+14 tarasii smila #448870
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+4 Василь Казімко
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189! одиниць знищеної техніки та770 чумардосів за день.
Логістика норм та арта файно, броня присутня.
ББМ закрили чергову сотню.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 265 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
За тиждень буде хабарівський край (без інсінуацій) 😉
50000/30=1666 орків на добу.
не знаю, помітили ви, чи ні, але при Федорові добовий русоріз зменшився на 30-45%
було 1000-1200 дохлих орків на добу, зараз 700-800
Михайло Федоров - 14 січня 2026 року призначений Міністром оборони України
Звіт ГШ від 15.01.26 (фактично з дня його призначення) по сьогодні 43 960 чумардосів (45 діб, середньодобово приблизно 979 русских алкашей. Лютий 24-го 981) Зауваж що в двадцятьчетвертому старінк ніхто не відключав, чи саме за це срака і підгорає?
.
Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Михайла Федорова Міністром оборони України. За його кандидатуру проголосували 277 народних депутатів.
На новій посаді Михайло Федоров визначив низку пріоритетів:
Проведення армійської реформи.
Покращення інфраструктури на передовій.
Викорінення корупційних ризиків.
Розвиток лідерства та довіри як нової культури.
Також він навів ключові досягнення у сфері оборони, серед яких:
Передача Україні 50 000 терміналів Starlink.
Запуск ініціативи Армії дронів.
Створення ударних рот БПЛА (РУБпАК).
Дерегуляцію та відкриття ринків для виробників дронів, РЕБ, НРК, ракет тощо.
Створення Brave1: кластер зараз налічує понад 2 350 компаній та більш як 4 900 розробок, компаніям видано понад 730 грантів на більш ніж 2,6 млрд грн.
Запуск системи е-Балів.
Старт ініціативи Лінія дронів.
«Одним із перших рішень на посаді Міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає», - резюмував він.
https://www.army-pro.com/myhajlo-fedorov-novyj-ministr-oborony/ АрміяPRO
А може й не співпадіння...
Стосовно дронів (останні десять діб)
17.02.2025 - 890 /614
18.02.2025 - 740/1 851
19.02.2025 - 830/406
20.02.2025 - 970/551
21.02.2025 - 1 010/1 527
22.02.2025 - 890/1 705
23.02.2025 - 720/1 765
24.02.2025 - 920/1 693
25.02.2025 -1 070/ 886
26.02.2025 - 1 360/681
27.02.2025 - 1 280/883
28.02.2025 - 770/1 616
Зауважте що це приземленні
І подруге - збиваємо (приземлюємо) що були в змозі, рівно як і 3,14дари запускають все що в змозі запустить. вЯлікіє, але не нескінченні (хоча їх і на сто років припасено), як нам намагаються "нас..ати" у мізки.
Потеплішало, убогих будуть гнать в той же, чотири рази взятий Куянск і дрони тут, скоріш за все, ні до чого. Хоча певна закономірність таки прослідковується, але за такий незначний відтинок часу щось катигорично ствержувати я б не став.
Може, й випадковість.