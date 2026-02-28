Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 265 900 осіб (+770 за добу), 11 707 танків, 37 663 артсистем, 24 102 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 1 265 900 російських загарбників, з них 770 осіб –– за минулу добу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу / personnel – близько 1 265 900 (+770) осіб / persons
- танків / tanks – 11 707 (+1) од.
- бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 102 (+5) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 37 663 (+32) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 661 (+2) од.
- засоби ППО / air defense systems – 1 305 (+0) од.
- літаків / aircraft – 435 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 149 637 (+1 616) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери / ships / boats – 29 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 80 329 (+149) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 075 (+0) од.
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.02.2026 08:43 Відповісти Посилання
+14 tarasii smila #448870
показати весь коментар28.02.2026 08:27 Відповісти Посилання
+4 Василь Казімко
показати весь коментар28.02.2026 08:42 Відповісти Посилання
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189! одиниць знищеної техніки та770 чумардосів за день.
Логістика норм та арта файно, броня присутня.
ББМ закрили чергову сотню.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 265 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
За тиждень буде хабарівський край (без інсінуацій) 😉
50000/30=1666 орків на добу.
не знаю, помітили ви, чи ні, але при Федорові добовий русоріз зменшився на 30-45%
було 1000-1200 дохлих орків на добу, зараз 700-800
Михайло Федоров - 14 січня 2026 року призначений Міністром оборони України
Звіт ГШ від 15.01.26 (фактично з дня його призначення) по сьогодні 43 960 чумардосів (45 діб, середньодобово приблизно 979 русских алкашей. Лютий 24-го 981) Зауваж що в двадцятьчетвертому старінк ніхто не відключав, чи саме за це срака і підгорає?
.
Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Михайла Федорова Міністром оборони України. За його кандидатуру проголосували 277 народних депутатів.
На новій посаді Михайло Федоров визначив низку пріоритетів:
Проведення армійської реформи.
Покращення інфраструктури на передовій.
Викорінення корупційних ризиків.
Розвиток лідерства та довіри як нової культури.
Також він навів ключові досягнення у сфері оборони, серед яких:
Передача Україні 50 000 терміналів Starlink.
Запуск ініціативи Армії дронів.
Створення ударних рот БПЛА (РУБпАК).
Дерегуляцію та відкриття ринків для виробників дронів, РЕБ, НРК, ракет тощо.
Створення Brave1: кластер зараз налічує понад 2 350 компаній та більш як 4 900 розробок, компаніям видано понад 730 грантів на більш ніж 2,6 млрд грн.
Запуск системи е-Балів.
Старт ініціативи Лінія дронів.
«Одним із перших рішень на посаді Міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає», - резюмував він.
https://www.army-pro.com/myhajlo-fedorov-novyj-ministr-oborony/ АрміяPRO
А може й не співпадіння...
Стосовно дронів (останні десять діб)
17.02.2025 - 890 /614
18.02.2025 - 740/1 851
19.02.2025 - 830/406
20.02.2025 - 970/551
21.02.2025 - 1 010/1 527
22.02.2025 - 890/1 705
23.02.2025 - 720/1 765
24.02.2025 - 920/1 693
25.02.2025 -1 070/ 886
26.02.2025 - 1 360/681
27.02.2025 - 1 280/883
28.02.2025 - 770/1 616
Зауважте що це приземленні
І подруге - збиваємо (приземлюємо) що були в змозі, рівно як і 3,14дари запускають все що в змозі запустить. вЯлікіє, але не нескінченні (хоча їх і на сто років припасено), як нам намагаються "нас..ати" у мізки.
Потеплішало, убогих будуть гнать в той же, чотири рази взятий Куянск і дрони тут, скоріш за все, ні до чого. Хоча певна закономірність таки прослідковується, але за такий незначний відтинок часу щось катигорично ствержувати я б не став.
Може, й випадковість.