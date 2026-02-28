Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 265 900 осіб (+770 за добу), 11 707 танків, 37 663 артсистем, 24 102 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 1 265 900 російських загарбників, з них 770 осіб –– за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу / personnel – близько 1 265 900 (+770) осіб / persons

танків / tanks – 11 707 (+1) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 102 (+5) од.

артилерійських систем / artillery systems – 37 663 (+32) од.

РСЗВ / MLRS – 1 661 (+2) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 305 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 149 637 (+1 616) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 384 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 29 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 80 329 (+149) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 075 (+0) од.

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