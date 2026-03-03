Оператори дронів ганяють військових армії РФ вулицями російського Грайворона на Бєлгородщині. ВIДЕО

Бойові дії дедалі частіше повертаються до тих, хто їх розпочав. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри двох атак українських безпілотників по особовому складу армії РФ безпосередньо у місті Грайворон Бєлгородської області.

У зону ураження потрапили щонайменше п’ятеро російських військових. Один дрон намагався влучити безпосередньо у двох росіян. Оператора іншого безпілотника більш зацікавив автомобіль, на якому була установлена система РЕБ. На записі видно, як троє окупантів чимдуж тікають від своєї автівки.

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