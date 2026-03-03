Оператори дронів ганяють військових армії РФ вулицями російського Грайворона на Бєлгородщині. ВIДЕО
Бойові дії дедалі частіше повертаються до тих, хто їх розпочав. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри двох атак українських безпілотників по особовому складу армії РФ безпосередньо у місті Грайворон Бєлгородської області.
У зону ураження потрапили щонайменше п’ятеро російських військових. Один дрон намагався влучити безпосередньо у двох росіян. Оператора іншого безпілотника більш зацікавив автомобіль, на якому була установлена система РЕБ. На записі видно, як троє окупантів чимдуж тікають від своєї автівки.
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Топ коментарі
+32 Wild MadDog
показати весь коментар03.03.2026 09:46 Відповісти Посилання
+22 Wild MadDog
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+17 Kristobal Juan
показати весь коментар03.03.2026 09:42 Відповісти Посилання
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Чому б ні? Ще можна поскаржитись на наші ракети ППО, які заважають їх мирним ракетам встановлювати мір в регіоні.
нема на шо скаржитися
І це теж заходить.
Цирк, тільки навпаки: клоуни сміються з реакції глядачів на їх витівки.
Розташоване при впадінні річки Грайворонка у Ворсклу. Історично належало до Слобідської України. У 1838 році отримав статус повітового міста Курської губернії. З 1954 року в складі Бєлгородської області.
не була обміном на інші території.
Але внєзапно того ж року купа території перейшла до РСФСР. Савпадєніє? Нє думаю!
Без всіляких там офіціозів і легітимізації.
Комуняки в 19-21 роках куски від УНР і інших українських державних утворень відгризали. Теж офіційно.
Кацапи з моменту своєї появи на глобусі.
Кабаєва-мізуліна з крівоногіх і терешковою, задоволені гойдою у орків!
Імпортозамінений аналогавнєт.