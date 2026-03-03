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Новини Відео Бої у Бєлгородській області РФ
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Оператори дронів ганяють військових армії РФ вулицями російського Грайворона на Бєлгородщині. ВIДЕО

Бойові дії дедалі частіше повертаються до тих, хто їх розпочав. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри двох атак українських безпілотників по особовому складу армії РФ безпосередньо у місті Грайворон Бєлгородської області.

У зону ураження потрапили щонайменше п’ятеро російських військових. Один дрон намагався влучити безпосередньо у двох росіян. Оператора іншого безпілотника більш зацікавив автомобіль, на якому була установлена система РЕБ. На записі видно, як троє окупантів чимдуж тікають від своєї автівки.

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армія рф (21218) знищення (10308) дрони (8372) Бєлгород (555)
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Топ коментарі
+32
Грайворон - місто в бєлгородській області кацапстану, засноване 1678 року Українськими Козаками (черкасами) Охтирського слобідського полку.
Розташоване при впадінні річки Грайворонка у Ворсклу. Історично належало до Слобідської України. У 1838 році отримав статус повітового міста Курської губернії. З 1954 року в складі Бєлгородської області.
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03.03.2026 09:46 Відповісти
+22
кацапи там окупанти, це історична територія України
нема на шо скаржитися
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03.03.2026 09:47 Відповісти
+17
Які ухожені кацапи. Це не гарматне мясо, яке кидають на бліндаіжі і під дрони. Як раз таких і треба в першу чергу обнуляти.
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03.03.2026 09:42 Відповісти
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Русня скликатиме імпотентну ООН?
Чому б ні? Ще можна поскаржитись на наші ракети ППО, які заважають їх мирним ракетам встановлювати мір в регіоні.
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03.03.2026 09:41 Відповісти
кацапи там окупанти, це історична територія України
нема на шо скаржитися
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03.03.2026 09:47 Відповісти
Враховуючи поточний стан речей, поскаржитись на жертву за те, що вона пручалась, та ще й виявилась несмачною, і отримати схвалення - не виглядає так вже й фантастично.
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03.03.2026 09:55 Відповісти
фантастично - це коли підар небензя з трибуни ООН ліпить, шо він щирий українець козацького роду
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03.03.2026 09:58 Відповісти
І представники КНДР з Іраном йому аплодують.
І це теж заходить.
Цирк, тільки навпаки: клоуни сміються з реакції глядачів на їх витівки.
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03.03.2026 10:00 Відповісти
Які ухожені кацапи. Це не гарматне мясо, яке кидають на бліндаіжі і під дрони. Як раз таких і треба в першу чергу обнуляти.
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03.03.2026 09:42 Відповісти
Грайворон - місто в бєлгородській області кацапстану, засноване 1678 року Українськими Козаками (черкасами) Охтирського слобідського полку.
Розташоване при впадінні річки Грайворонка у Ворсклу. Історично належало до Слобідської України. У 1838 році отримав статус повітового міста Курської губернії. З 1954 року в складі Бєлгородської області.
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03.03.2026 09:46 Відповісти
Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР у 1954 році

не була обміном на інші території.

Але внєзапно того ж року купа території перейшла до РСФСР. Савпадєніє? Нє думаю!
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03.03.2026 09:59 Відповісти
кацапи відрізали від України шматки, починаючи з 1921 року, як я не помиляюся.
Без всіляких там офіціозів і легітимізації.
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03.03.2026 10:58 Відповісти
1 октября 1924 года Таганрогский округ вошёл в состав Юго-Восточной областиРСФСР всё офіційно.
Комуняки в 19-21 роках куски від УНР і інших українських державних утворень відгризали. Теж офіційно.
Кацапи з моменту своєї появи на глобусі.
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03.03.2026 11:05 Відповісти
Я кажу про відміну від подій передачі Криму у 1954. Тоді якраз була виконана формальна законність
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03.03.2026 14:24 Відповісти
Законність завжди однакова. Князь завоював, царь повєлєл, съєст пастанавіл.
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03.03.2026 15:26 Відповісти
А я ще подумав, Грайворон це ж українська назва...
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03.03.2026 15:55 Відповісти
Граються в другого лишнього
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03.03.2026 09:47 Відповісти
Двіжуха від ****** для московитів!!
Кабаєва-мізуліна з крівоногіх і терешковою, задоволені гойдою у орків!
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03.03.2026 09:55 Відповісти
Гарний РЕБ.
Імпортозамінений аналогавнєт.
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03.03.2026 09:55 Відповісти
Ех, краще б свинособак обнулив замість тої жоповозки. Виплати за їх тушки + найм нових обійшлися би дорожче.
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03.03.2026 09:59 Відповісти
Тушкі розбіглися. А в бусіку міг хтось лишитися.
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03.03.2026 10:01 Відповісти
Один точно не встиг.
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03.03.2026 10:13 Відповісти
Хорошие дроны а песню, Батько наш Бандера они пели перед ударом?
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03.03.2026 10:25 Відповісти
Це етнічні українські землі - кацапам тут робити немає чого
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03.03.2026 10:59 Відповісти
мы их гоняем , они нас тоже гоняют ((( так и живем на радость америкосам (((
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03.03.2026 11:29 Відповісти
Ага, америкосы прям нарадоваться не могут… Ты родился ********, или Соловьева обслушался?
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03.03.2026 16:05 Відповісти
Санiтарна зона, те про що ***** мрiяв.
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03.03.2026 16:03 Відповісти
розбіглись, як смердючі таракани!
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03.03.2026 17:31 Відповісти
 
 