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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Покровском направлении Операторы дронов
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В полосе 7-го корпуса ДШВ эффективность контрбатарейной борьбы выросла более чем на 50%. ВИДЕО

Эффективность контрбатарейной борьбы в зоне 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ выросла более чем на 50%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, статистика потерь свидетельствует, что в течение февраля в Покровской агломерации украинские военные значительно увеличили поражение и уничтожение артиллерийской техники противника.

В частности, за прошлый месяц было поражено 38 вражеских орудий и минометов против 25 единиц в январе.

На кадрах одна из серий уничтожения техники противника от бойцов 7-го корпуса ВСУ.

Что повлияло на результат ВСУ

Улучшение погодных условий. Благоприятная видимость позволила аэроразведчикам более эффективно обнаруживать замаскированные позиции врага.

Контроль подступов. Технику врага удалось больше уничтожать на дальних подступах и непосредственно в южной части Покровска.

Четкое взаимодействие разведки и средств поражения.

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Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) Донецкая область (12419) артиллерия (759) ДШВ Десантно-штурмовые войска (471) дроны (7309) Покровск (1312) Покровский район (1764)
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Командувача ДШВ замінили і справа "пішла"???
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03.03.2026 18:17 Ответить
Справи дійсно підуть коли замінять верховного командувача.
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03.03.2026 19:01 Ответить
Чим замінити виборців головнокомандуючого? Пеньками чи пробками?
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03.03.2026 19:40 Ответить
Ніхто, крім ВАС!
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03.03.2026 19:24 Ответить
 
 