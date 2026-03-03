В полосе 7-го корпуса ДШВ эффективность контрбатарейной борьбы выросла более чем на 50%. ВИДЕО
Эффективность контрбатарейной борьбы в зоне 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ выросла более чем на 50%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, статистика потерь свидетельствует, что в течение февраля в Покровской агломерации украинские военные значительно увеличили поражение и уничтожение артиллерийской техники противника.
В частности, за прошлый месяц было поражено 38 вражеских орудий и минометов против 25 единиц в январе.
На кадрах одна из серий уничтожения техники противника от бойцов 7-го корпуса ВСУ.
Что повлияло на результат ВСУ
Улучшение погодных условий. Благоприятная видимость позволила аэроразведчикам более эффективно обнаруживать замаскированные позиции врага.
Контроль подступов. Технику врага удалось больше уничтожать на дальних подступах и непосредственно в южной части Покровска.
Четкое взаимодействие разведки и средств поражения.
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