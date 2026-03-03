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Пограничники "Феникса" FPV-дроном поразили БТР с оккупантом, который вел огонь, стоя на "брони". ВИДЕО
Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удары FPV-дронами по бронемашине и логистике врага на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также поразили БТР противника, несмотря на то, что рашист вел огонь по украинскому дрону, стоя на "брони" техники.
В частности, уничтожено:
- 14 оккупантов;
- 2 ББМ;
- 2 орудия;
- 2 грузовика;
- 1 мотоцикл.
Кадрами своей боевой работы бойцы поделились в соцсетях.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.03.2026 19:39 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.03.2026 20:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владислав Сварчевський
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Luiza
показать весь комментарий03.03.2026 22:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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