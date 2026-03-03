Пограничники "Феникса" FPV-дроном поразили БТР с оккупантом, который вел огонь, стоя на "брони". ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удары FPV-дронами по бронемашине и логистике врага на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также поразили БТР противника, несмотря на то, что рашист вел огонь по украинскому дрону, стоя на "брони" техники.

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В частности, уничтожено:

14 оккупантов;

2 ББМ;

2 орудия;

2 грузовика;

1 мотоцикл.

Кадрами своей боевой работы бойцы поделились в соцсетях.

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