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Пограничники "Феникса" FPV-дроном поразили БТР с оккупантом, который вел огонь, стоя на "брони". ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удары FPV-дронами по бронемашине и логистике врага на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также поразили БТР противника, несмотря на то, что рашист вел огонь по украинскому дрону, стоя на "брони" техники.

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В частности, уничтожено:

  • 14 оккупантов;
  • 2 ББМ;
  • 2 орудия;
  • 2 грузовика;
  • 1 мотоцикл.

Кадрами своей боевой работы бойцы поделились в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23001) Госпогранслужба (7159) пограничники (1714) уничтожение (9991) Донецкая область (12419) БТР (381) Торецк (553) дроны (7309) Бахмутский район (852)
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Приклади орковрєдітєства, щоб не їхати оркам в радную говень, краще до пригожина з кабздоном!!
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03.03.2026 19:39 Ответить
"Зенітчегов" побільшало(
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03.03.2026 20:08 Ответить
Білльше чим ББМ
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03.03.2026 20:39 Ответить
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03.03.2026 22:05 Ответить
 
 