Момент прилета украинского беспилотника и взрыв вражеского автомобиля. ВИДЕО
Российские захватчики продолжают становиться операторами собственной гибели. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось уникальное видео, снятое оккупантом от первого лица в Донецкой области. На кадрах зафиксированы последние секунды перед уничтожением вражеского логистического транспорта.
Благодаря камере одного из россиян, мы можем увидеть момент атаки украинского дрона-камикадзе так, как его видел враг.
Хроника попадания
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Паника оккупанта: на видео слышно, как оккупант замечает в небе "птичку" и кричит своему напарнику: "Это чья?! Исай! Исай!".
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Момент атаки: украинский FPV-дрон стремительно приближается к УАЗу ("буханке"). На записи четко виден силуэт беспилотника, который заходит на цель.
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Бегство: один из россиян в последний момент успевает отбежать от машины в сторону посадки, тогда как второй остается в зоне смертельного поражения.
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Финал: Видео обрывается на моменте мощного взрыва после прямого попадания дрона в кузов автомобиля.
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відповідь проста. українці гуманісти і не вражають живу силу, всякі там нпз , ржаві залязяки так
по житлових масивах - ні , тому що ми не кацапи і бережемо спокій мирних людей
Хехе, тепер ваша))