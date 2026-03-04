Момент прилета украинского беспилотника и взрыв вражеского автомобиля. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают становиться операторами собственной гибели. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось уникальное видео, снятое оккупантом от первого лица в Донецкой области. На кадрах зафиксированы последние секунды перед уничтожением вражеского логистического транспорта.

Благодаря камере одного из россиян, мы можем увидеть момент атаки украинского дрона-камикадзе так, как его видел враг.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Хроника попадания

Паника оккупанта: на видео слышно, как оккупант замечает в небе "птичку" и кричит своему напарнику: "Это чья?! Исай! Исай!".

Момент атаки: украинский FPV-дрон стремительно приближается к УАЗу ("буханке"). На записи четко виден силуэт беспилотника, который заходит на цель.

Бегство: один из россиян в последний момент успевает отбежать от машины в сторону посадки, тогда как второй остается в зоне смертельного поражения.

Финал: Видео обрывается на моменте мощного взрыва после прямого попадания дрона в кузов автомобиля.

Смотрите также: Пограничники "Фенікс" FPV-дроном поразили БТР с оккупантом, который вел огонь, стоя на "брони". ВИДЕО