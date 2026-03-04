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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Момент прилета украинского беспилотника и взрыв вражеского автомобиля. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают становиться операторами собственной гибели. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось уникальное видео, снятое оккупантом от первого лица в Донецкой области. На кадрах зафиксированы последние секунды перед уничтожением вражеского логистического транспорта.

Благодаря камере одного из россиян, мы можем увидеть момент атаки украинского дрона-камикадзе так, как его видел враг.

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Хроника попадания

  • Паника оккупанта: на видео слышно, как оккупант замечает в небе "птичку" и кричит своему напарнику: "Это чья?! Исай! Исай!".

  • Момент атаки: украинский FPV-дрон стремительно приближается к УАЗу ("буханке"). На записи четко виден силуэт беспилотника, который заходит на цель.

  • Бегство: один из россиян в последний момент успевает отбежать от машины в сторону посадки, тогда как второй остается в зоне смертельного поражения.

  • Финал: Видео обрывается на моменте мощного взрыва после прямого попадания дрона в кузов автомобиля.

Смотрите также: Пограничники "Фенікс" FPV-дроном поразили БТР с оккупантом, который вел огонь, стоя на "брони". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23014) взрыв (6922) уничтожение (9999) Донецкая область (12426) дроны (7325)
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Шош тьі бросіл каня?
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04.03.2026 09:36 Ответить
Душевно.
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04.03.2026 09:37 Ответить
Исай! Исай! Оставь покуріть - а в отвєт тішіна!!!
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04.03.2026 09:39 Ответить
"Это чья?! Исай! Исай!" - Исайя ликуй (значение фразеологизма) - поздравление с победой, торжеством, кого-либо.
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04.03.2026 09:44 Ответить
Єта чья?єто чей?єто чье?житійо майо...
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04.03.2026 10:48 Ответить
Лишай Лишай!
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04.03.2026 11:20 Ответить
Почему всегда, когда стоит выбор прибить пару кацапов или попасть в буханку - выбирают буханку?
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04.03.2026 11:46 Ответить
теж бентежить це питання.
відповідь проста. українці гуманісти і не вражають живу силу, всякі там нпз , ржаві залязяки так
по житлових масивах - ні , тому що ми не кацапи і бережемо спокій мирних людей
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04.03.2026 16:41 Ответить
Єто чья?!
Хехе, тепер ваша))
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04.03.2026 14:19 Ответить
 
 