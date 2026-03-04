Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 269 500 человек (+980 за сутки), 11 723 танка, 37 874 артсистемы, 24 135 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 269 500 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 269 500 (+980) человек
- танков - 11 723 (+5) единицы
- боевых бронированных машин - 24 135 (+4) единиц
- артиллерийских систем - 37 874 (+32) единицы
- РСЗО - MLRS – 1 667 (+2) единиц
- средств ПВО - 1 319 (+0) единиц
- самолетов - 435 (+0) единиц
- вертолетов - 348 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 156 431 (+1 733) единица
- крылатых ракет - 4 384 (+0) единицы
- кораблей / катеров - 30 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 81 224 (+232) единицы
- специальной техники - 4 078 (+2) единиц.
"Данные уточняются", - добавили вГенштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За попередніми даними екіпаж не вижив.