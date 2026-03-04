РУС
1 853 5

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 269 500 человек (+980 за сутки), 11 723 танка, 37 874 артсистемы, 24 135 ББМ. ИНФОГРАФИКА

уаз российский вверх колесами вблизи купянска

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 269 500 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 269 500 (+980) человек
  • танков - 11 723 (+5) единицы
  • боевых бронированных машин - 24 135 (+4) единиц
  • артиллерийских систем - 37 874 (+32) единицы
  • РСЗО - MLRS – 1 667 (+2) единиц
  • средств ПВО - 1 319 (+0) единиц
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 348 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 156 431 (+1 733) единица
  • крылатых ракет - 4 384 (+0) единицы
  • кораблей / катеров - 30 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 81 224 (+232) единицы
  • специальной техники - 4 078 (+2) единиц.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили вГенштабе.

добре..
04.03.2026 07:19 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
04.03.2026 08:13 Ответить
Подяка нашим воїнам,але як хочеться побачити 50000 дохлих орків за місяць .Слава ЗСУ!
04.03.2026 08:26 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.03.2026 08:41 Ответить
Повідомляють, що рашисти збили свій гвинтокрил Ка-52 , коли відбивали атаку БПЛА у районі аеродрому Міллєрово в Ростовській області.
За попередніми даними екіпаж не вижив.



04.03.2026 08:44 Ответить
 
 