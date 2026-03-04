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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 107 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 269 500 осіб (+980 за добу), 11 723 танки, 37 874 артсистеми, 24 135 ББМ. ІНФОГРАФІКА

уаз російський догори колесами поблизу куп’янська

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 269 500 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 269 500 (+980) осіб
  • танків - 11 723 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 135 (+4) од.
  • артилерійських систем - 37 874 (+32) од.
  • РСЗВ - MLRS – 1 667 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 319 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 156 431 (+1 733) од.
  • крилаті ракети - 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери - 30 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 81 224 (+232) од.
  • спеціальна техніка - 4 078 (+2) од.

Також дивіться: Інженерні війська ліквідували у січні майже 700 окупантів завдяки мінним загородженням і дронам, - Генштаб. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує тиск на Гуляйпільському напрямку. Там за добу 40 атак окупантів, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

армія рф (21231) Генштаб ЗС (8465) ліквідація (4784)
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Топ коментарі
+18
Повідомляють, що рашисти збили свій гвинтокрил Ка-52 , коли відбивали атаку БПЛА у районі аеродрому Міллєрово в Ростовській області.
За попередніми даними екіпаж не вижив.



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04.03.2026 08:44 Відповісти
+14
Минув 4396 день москальсько-української війни.
277!! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, прта та спецтехніка файно.
Загальн результативність ППО перевалила за 161000! та перебільшиша вперше і думаю назавжди всю наземну техніку.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 269 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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04.03.2026 08:49 Відповісти
+12
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.03.2026 08:13 Відповісти
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добре..
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04.03.2026 07:19 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.03.2026 08:13 Відповісти
Подяка нашим воїнам,але як хочеться побачити 50000 дохлих орків за місяць .Слава ЗСУ!
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04.03.2026 08:26 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.03.2026 08:41 Відповісти
Повідомляють, що рашисти збили свій гвинтокрил Ка-52 , коли відбивали атаку БПЛА у районі аеродрому Міллєрово в Ростовській області.
За попередніми даними екіпаж не вижив.



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04.03.2026 08:44 Відповісти
Відео від очевидців пожежі та падіння ворожого борту - https://x.com/*********/status/2028949602007675273?s=20 тут.

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04.03.2026 09:10 Відповісти
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04.03.2026 09:49 Відповісти
Fiendlifair = Федя - фраер!
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04.03.2026 11:33 Відповісти
Хорошие новости к обеду - залог хорошего пищеварения! 👌
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04.03.2026 11:31 Відповісти
Минув 4396 день москальсько-української війни.
277!! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, прта та спецтехніка файно.
Загальн результативність ППО перевалила за 161000! та перебільшиша вперше і думаю назавжди всю наземну техніку.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 269 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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04.03.2026 08:49 Відповісти
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04.03.2026 08:51 Відповісти
Загальн результативність ППО перевалила за 161000! та перебільшиша вперше і думаю назавжди всю наземну техніку.

По повітряним цілям згоден - 161 598, а от наземка поки що попереду 162 020, проте вже завтра це буде невільовано.
Три доби березня - пять тисяч безпілотників, у лютому за цей же період було 3,6 тисяч. Татарстан приготуйся, відплата буде неминуча - безпілотники вже прилітали, прилетять і ракети.
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04.03.2026 09:25 Відповісти
 
 