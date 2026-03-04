Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 269 500 осіб (+980 за добу), 11 723 танки, 37 874 артсистеми, 24 135 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 269 500 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 269 500 (+980) осіб
- танків - 11 723 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 135 (+4) од.
- артилерійських систем - 37 874 (+32) од.
- РСЗВ - MLRS – 1 667 (+2) од.
- засоби ППО - 1 319 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 156 431 (+1 733) од.
- крилаті ракети - 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери - 30 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 81 224 (+232) од.
- спеціальна техніка - 4 078 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+18 Тонка червона лінія
показати весь коментар04.03.2026 08:44 Відповісти Посилання
+14 Qq Qqq #455433
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+12 Amber
показати весь коментар04.03.2026 08:13 Відповісти Посилання
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За попередніми даними екіпаж не вижив.
277!! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, прта та спецтехніка файно.
Загальн результативність ППО перевалила за 161000! та перебільшиша вперше і думаю назавжди всю наземну техніку.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 269 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
По повітряним цілям згоден - 161 598, а от наземка поки що попереду 162 020, проте вже завтра це буде невільовано.
Три доби березня - пять тисяч безпілотників, у лютому за цей же період було 3,6 тисяч. Татарстан приготуйся, відплата буде неминуча - безпілотники вже прилітали, прилетять і ракети.