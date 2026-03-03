Ворог продовжує тиск на Гуляйпільському напрямку. Там за добу 40 атак окупантів, - Генштаб. КАРТА

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. З добу на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Обстріли України

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 137 обстрілів, з яких сім – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

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На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах населених пунктів Тернове, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки.

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На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів і Степногірська.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 790 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.