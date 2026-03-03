УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку Бої на Слов’янському напрямку
502 1

Ворог продовжує тиск на Гуляйпільському напрямку. Там за добу 40 атак окупантів, - Генштаб. КАРТА

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. З добу на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Обстріли України

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 137 обстрілів, з яких сім – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють тиск у напрямку Різниківки та Платонівки на Донеччині, - УВ "Схід"

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах населених пунктів Тернове, Калинівське, Злагода.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського, Староукраїнки.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стабілізували обстановку на Гуляйпільському напрямку. Є контрударні дії, - Нацгвардія

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів і Степногірська.

Ситуація на фронті на ранок 3 березня

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу 

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 790 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.

Автор: 

ліквідація (4784)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ Українські війська звільнили Тернове на Олександровському напрямку, посилюючи тиск та відкидаючи російські війська.

показати весь коментар
03.03.2026 09:54 Відповісти
 
 