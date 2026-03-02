Сили оборони стабілізували обстановку на Гуляйпільському напрямку. Є контрударні дії, - Нацгвардія

На Гуляйпільському напрямку загострилися бойові дії, проте Сили оборони України утримують позиції та ведуть контрнаступальні операції.

Про це в телеефірі повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Тактика РФ

"В першу чергу бачимо, що Гуляйпільський напрямок активізувався, і противник, незважаючи на те, що вважалося, що тут відносно невеликий темп боєзіткнень, за останні місяці намагався розраховувати на раптові просування, захоплення населених пунктів, просування до Гуляйполя", - зазначив Музичук.

За його словами, нині на цій ділянці щодоби фіксується висока інтенсивність боїв. Також противник намагався перехопити ініціативу та розширити "сіру зону", однак українські підрозділи змогли стабілізувати обстановку.

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Є контрударні дії

"Навіть те, що противник намагався взяти ініціативу, створити передумови для розширення і "сірої зони", і наступів, зараз Силам оборони досить ефективно вдалося проводити пошуково-ударні дії, стабілізовувати обстановку на цих ділянках, зокрема на Олександрівському напрямку, і навіть проводити контрударні дії", - наголосив Музичук.

Речник також зауважив, що останніми тижнями на напрямку не фіксували великих механізованих штурмів, проте ворог активно застосовує безпілотники.

"Зараз кількість піхотних груп, які залучаються до штурмів, досить велика, проте за останні тижні, наприклад, великих механізованих штурмів тут не відбувалося", - поінформував він.

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За словами Музичука, рівнинна місцевість сприяє активному використанню дронів, зокрема баражуючих боєприпасів, а Сили оборони посилюють роботу з їх знищення, щоб не допустити отримання ворогом розвідданих та нанесення уражень.