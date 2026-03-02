Силы обороны стабилизировали обстановку на Гуляйпольском направлении. Есть контрударные действия, - Нацгвардия
На Гуляйпольском направлении обострились боевые действия, однако Силы обороны Украины удерживают позиции и ведут контрнаступательные операции.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Тактика РФ
"В первую очередь видим, что Гуляйпольское направление активизировалось, и противник, несмотря на то, что считалось, что здесь относительно небольшой темп боестолкновений, за последние месяцы пытался рассчитывать на внезапные продвижения, захват населенных пунктов, продвижение к Гуляйполю", - отметил Музычук.
По его словам, сейчас на этом участке ежесуточно фиксируется высокая интенсивность боев. Также противник пытался перехватить инициативу и расширить "серую зону", однако украинские подразделения смогли стабилизировать обстановку.
Есть контрударные действия
"Даже то, что противник пытался взять инициативу, создать предпосылки для расширения и "серой зоны", и наступлений, сейчас Силам обороны достаточно эффективно удалось проводить поисково-ударные действия, стабилизировать обстановку на этих участках, в частности на Александровском направлении, и даже проводить контрударные действия", - подчеркнул Музычук.
Спикер также отметил, что в последние недели на направлении не фиксировали крупных механизированных штурмов, однако враг активно применяет беспилотники.
"Сейчас количество пехотных групп, привлекаемых к штурмам, достаточно велико, однако за последние недели, например, крупных механизированных штурмов здесь не происходило", - сообщил он.
По словам Музычука, равнинная местность способствует активному использованию дронов, в частности баражующих боеприпасов, а Силы обороны усиливают работу по их уничтожению, чтобы не допустить получения врагом разведданных и нанесения поражений.
