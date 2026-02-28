Окупанти посилюють тиск у напрямку Різниківки та Платонівки на Донеччині, - УВ "Схід"
На Слов’янському напрямку російські війська посилюють тиск у напрямку населених пунктів Різниківка та Платонівка.
Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" продовжують стримувати ворога, завдають йому значних втрат. Від початку доби наші воїни відбили 19 російських штурмів.
Слов’янський напрямок
На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Рай-Олександрівки.
Ворог також посилює тиск у напрямку населених пунктів Різниківка та Платонівка. Росіяни систематично, не рахуючись з втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак їх піхотні групи зазнають вогневого ураження. Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію.
Покровсько-Мирноградська агломерація
Зазначається, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Російська окупаційна армія залучає додаткові резерви, нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.
Ворог здійснює постійний тиск і не полишає спроб охопити наші підрозділи, а також просунутися вглиб агломерації, зокрема у районі н.п. Гришине та Новоолександрівка. Росіяни застосовують тактику інфільтрації малими піхотними групами, є окремі спроби застосовувати техніку.
В цілому на Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопідгороднього. Одне боєзіткнення ще триває.
Ситуація в районі Біляківка
Крім того, заяви ворога щодо контролю, досягнення чи "успіхи" у районі н.п. Біляківка не відповідають дійсності. Росіяни, вчергове намагаються компенсувати відсутність реальних результатів на полі бою інформаційними вкидами про вигадані "перемоги".
"Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії підрозділами Сил оборони України. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати", - наголосили в УВ "Схід"..
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