Окупанти посилюють тиск у напрямку Різниківки та Платонівки на Донеччині, - УВ "Схід"

На Слов’янському напрямку російські війська посилюють тиск у напрямку населених пунктів Різниківка та Платонівка.

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

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Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" продовжують стримувати ворога, завдають йому значних втрат. Від початку доби наші воїни відбили 19 російських штурмів.

Слов’янський напрямок

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Рай-Олександрівки.

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Ворог також посилює тиск у напрямку населених пунктів Різниківка та Платонівка. Росіяни систематично, не рахуючись з втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак їх піхотні групи зазнають вогневого ураження. Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію.

Покровсько-Мирноградська агломерація

Зазначається, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Російська окупаційна армія залучає додаткові резерви, нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

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Ворог здійснює постійний тиск і не полишає спроб охопити наші підрозділи, а також просунутися вглиб агломерації, зокрема у районі н.п. Гришине та Новоолександрівка. Росіяни застосовують тактику інфільтрації малими піхотними групами, є окремі спроби застосовувати техніку.

В цілому на Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопідгороднього. Одне боєзіткнення ще триває.

Ситуація в районі Біляківка

Крім того, заяви ворога щодо контролю, досягнення чи "успіхи" у районі н.п. Біляківка не відповідають дійсності. Росіяни, вчергове намагаються компенсувати відсутність реальних результатів на полі бою інформаційними вкидами про вигадані "перемоги".

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"Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії підрозділами Сил оборони України. Активно працюють наші дронові підрозділи та артилерія. Ворог несе значні втрати", - наголосили в УВ "Схід"..