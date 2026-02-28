Оккупанты усиливают давление в направлении Резницовки и Платоновки на Донетчине, - ГВ "Схід"

На Славянском направлении российские войска усиливают давление в направлении населенных пунктов Резниковка и Платоновка.

Об этом сообщает Группировка войск "Схід", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери. С начала суток наши воины отразили 19 российских штурмов.

Славянское направление

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного, Свято-Покровского и Приволья, - ОВ "Восток"

Враг также усиливает давление в направлении населенных пунктов Резниковка и Платоновка. Россияне систематически, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, однако их пехотные группы подвергаются огневому поражению. Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию.

Покровско-Мирноградская агломерация

Отмечается, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Российская оккупационная армия привлекает дополнительные резервы, наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

Читайте также: Враг усиливает давление и пытается проникнуть в направлении Резницовки и Голубовки в Донецкой области, - УВ "Восток"

Враг оказывает постоянное давление и не оставляет попыток охватить наши подразделения, а также продвинуться вглубь агломерации, в частности в районе н.п. Гришино и Новоалександровка. Россияне применяют тактику инфильтрации малыми пехотными группами, есть отдельные попытки применять технику.

В целом на Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоподгородного. Одно боестолкновение еще продолжается.

Ситуация в районе Беляковки

Кроме того, заявления врага о контроле, достижениях или "успехах" в районе н.п. Беляковка не соответствуют действительности. Россияне в очередной раз пытаются компенсировать отсутствие реальных результатов на поле боя информационными вбросами о вымышленных "победах".

Читайте: Ситуация в районе Ступочков в Донецкой области остается сложной, враг сосредоточил здесь дополнительные резервы, - УВ "Восток"

"Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия подразделениями Сил обороны Украины. Активно работают наши дронные подразделения и артиллерия. Враг несет значительные потери", - подчеркнули в ГВ "Схід".