Враг усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного, Свято-Покровского и Приволья, - ГВ "Схід"

Российские подразделения наращивают активность в районах Платоновки, Бондарного и Приволья на Славянском и Краматорском направлениях. Несмотря на усиление атак, украинские Силы обороны сохраняют позиции и держат обстановку под контролем.

Об этом сообщил спикер группировки войск "Схід" майор Григорий Шаповал, комментируя информацию о якобы продвижении российской армии вблизи этих населенных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Враг усиливает давление

"Враг усиливает давление в направлении населенных пунктов Платоновка, Бондарное, Свято-Покровское и Приволье на Славянском и Краматорском направлениях", - отметил Шаповал.

По словам спикера, россияне, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, однако пехотные группы подвергаются огневому поражению и уничтожаются.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье.

