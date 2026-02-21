18 обстрелов Донетчины за сутки: повреждены дома и ранены мирные жители. ФОТОрепортаж

В результате 18 атак на Покровский, Краматорский и Бахмутский районы повреждены десятки домов и коммуникаций. Эвакуированы сотни мирных жителей, в том числе дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Торецком Шаховской громады повреждены 2 дома, еще 1 — в Золотом Колодезе. В Красноподолье Криворожской громады поврежден дом.

Краматорский район

В Николаевке ранены 2 человека, повреждены 3 дома, линия электропередач и газопровод; в Донецком повреждены 6 частных домов. В Александровке повреждены административное здание, автомобиль, линия электропередач и газопровод. В Дружковке ранен человек, повреждены 10 домов; в Алексеево-Дружковке ранен человек, поврежден дом.

Бахмутский район

В Платоновке Северской громады поврежден дом.

Эвакуация жителей

С линии фронта эвакуировано 562 человека, в том числе 244 ребенка.









