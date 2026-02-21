18 обстрілів Донеччини за добу: пошкодження будинків і поранені мирні жителі. ФОТОрепортаж

Внаслідок 18 атак на Покровський, Краматорський і Бахмутський райони пошкоджено десятки будинків та комунікацій. Евакуйовано сотні мирних жителів, у тому числі дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Покровський район

У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Золотому Колодязі. У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, лінію електропередач і газогін; у Донецькому пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, автівку, лінію електропередач і газогін. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 10 будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.

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Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Евакуація мешканців

З лінії фронту евакуйовано 562 людини, у тому числі 244 дитини.









