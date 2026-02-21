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Новини Фото Обстріли Донеччини
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18 обстрілів Донеччини за добу: пошкодження будинків і поранені мирні жителі. ФОТОрепортаж

Внаслідок 18 атак на Покровський, Краматорський і Бахмутський райони пошкоджено десятки будинків та комунікацій. Евакуйовано сотні мирних жителів, у тому числі дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Покровський район

У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Золотому Колодязі. У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, лінію електропередач і газогін; у Донецькому пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, автівку, лінію електропередач і газогін. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 10 будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.

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Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Евакуація мешканців

З лінії фронту евакуйовано 562 людини, у тому числі 244 дитини.

Обстріли Донеччини 20 лютого
Обстріли Донеччини 20 лютого
Обстріли Донеччини 20 лютого
Обстріли Донеччини 20 лютого
Обстріли Донеччини 20 лютого

Автор: 

обстріл (34320) Донецька область (11267) Бахмутський район (855) Краматорський район (1254) Покровський район (1774) Платонівка (13) Дружківка (161) Миколаївка (52) Олександрівка (13) Донецьке (8) Красноподілля (2) Золотий Колодязь (23) Торецьке (12) Олексієво-Дружківка (32)
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