18 обстрілів Донеччини за добу: пошкодження будинків і поранені мирні жителі. ФОТОрепортаж
Внаслідок 18 атак на Покровський, Краматорський і Бахмутський райони пошкоджено десятки будинків та комунікацій. Евакуйовано сотні мирних жителів, у тому числі дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Золотому Колодязі. У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, лінію електропередач і газогін; у Донецькому пошкоджено 6 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, автівку, лінію електропередач і газогін. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 10 будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Евакуація мешканців
З лінії фронту евакуйовано 562 людини, у тому числі 244 дитини.
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