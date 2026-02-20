Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 20 будинків. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 20 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 14 будинків і газогін. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 45 дітей.
