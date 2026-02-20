Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 20 будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 20 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 14 будинків і газогін. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено приватні будинки. У Дружківці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 45 дітей.







