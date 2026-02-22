Ворог посилює тиск у напрямку Платонівки, Бондарного, Свято-Покровського та Привілля, - УВ "Схід"
Російські підрозділи нарощують активність у районах Платонівки, Бондарного та Привілля на Слов’янському й Краматорському напрямках. Попри посилення атак, українські Сили оборони зберігають позиції та тримають обстановку під контролем.
Про це повідомив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал, коментуючи інформацію про нібито просування російської армії поблизу цих населених пунктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ворог посилює тиск
"Ворог посилює тиск у напрямку населених пунктів Платонівка, Бондарне, Свято-Покровське та Привілля на Слов'янському і Краматорському напрямках", - зазначив Шаповал.
За словами речника, росіяни, не рахуючись із втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак піхотні групи зазнають вогневого ураження та знищуються.
"Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію", - наголосив він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що росіяни просунулись поблизу Платонівки, Бондарного та у Привіллі.
