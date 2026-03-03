"Залп - і валим, щоб нас не забульбенили": воїни бригади "Гарт" б’ють по окупантах із РСЗВ "RAK". ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри роботи екіпажу мобільної установки РСЗВ "RAK" прикордонної бригади "Гарт".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розрахунок діє за принципом: виїзд на позицію, розгортання за лічені хвилини, далі два пристрілочних постріли, корекція - і повний залп по ворогу.
Після цього настає найвідповідальніший момент - згортання та швидкий відхід, адже поки окупанти піднімають у небо "пташки", водій уже має вивезти екіпаж у безпечне місце.
Швидкість, холодний розрахунок і злагодженість дозволяють ефективно вражати цілі та уникати вогню у відповідь.
"Залп - і валим, щоб нас не забульбенили", - додає боєць прикордонної бригади з позивним "Єті"
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Дан Корвин
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Luiza
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Nickol Sten
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