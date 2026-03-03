Дронарі "SIGNUM" виявили та розтрощили на друзки замаскований танк окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади виявили замаскований російський танк у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кількома ударами FPV-дронів воїни розтрощили техніку на друзки.
Бронетехніка для противника на цьому етапі війни є дефіцитом, однак рашисти не полишають спроб перекидати її на поле бою, сподіваючись на додатковий захист.
"Результат - мінус ще одна одиниця ворожої техніки. І найголовніше - танк більше не працюватиме по нашій піхоті", - зазначають бійці у коментарях до відео.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.03.2026 22:06 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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