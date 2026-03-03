УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Знищення російської техніки Оператори дронів
2 341 1

Дронарі "SIGNUM" виявили та розтрощили на друзки замаскований танк окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади виявили замаскований російський танк у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кількома ударами FPV-дронів воїни розтрощили техніку на друзки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бронетехніка для противника на цьому етапі війни є дефіцитом, однак рашисти не полишають спроб перекидати її на поле бою, сподіваючись на додатковий захист.

"Результат - мінус ще одна одиниця ворожої техніки. І найголовніше - танк більше не працюватиме по нашій піхоті", - зазначають бійці у коментарях до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори "Mavic" 12-ї бригади "Азов" збили 15 розвідувальних БпЛА окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Фенікса" FPV-дроном уразили БТР з окупантом, який вів вогонь, стоячи на "броні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21218) танк (2189) знищення (10308) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8372)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба від SIGNUM замаскуєш???
показати весь коментар
03.03.2026 22:06 Відповісти
 
 