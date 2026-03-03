Дронари "SIGNUM" обнаружили и разбили вдребезги замаскированный танк оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады обнаружили замаскированный российский танк в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколькими ударами FPV-дронов воины разбили технику вдребезги.

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Бронетехника для противника на этом этапе войны является дефицитом, однако рашисты не оставляют попыток перебрасывать ее на поле боя, надеясь на дополнительную защиту.

"Результат - минус еще одна единица вражеской техники. И самое главное - танк больше не будет работать по нашей пехоте", - отмечают бойцы в комментариях к видео.

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