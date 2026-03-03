Дронари "SIGNUM" обнаружили и разбили вдребезги замаскированный танк оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады обнаружили замаскированный российский танк в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколькими ударами FPV-дронов воины разбили технику вдребезги.
Бронетехника для противника на этом этапе войны является дефицитом, однако рашисты не оставляют попыток перебрасывать ее на поле боя, надеясь на дополнительную защиту.
"Результат - минус еще одна единица вражеской техники. И самое главное - танк больше не будет работать по нашей пехоте", - отмечают бойцы в комментариях к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.03.2026 22:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль