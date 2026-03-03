Операторы "Mavic" 12-й бригады "Азов" сбили 15 разведывательных БПЛА оккупантов. ВИДЕО
Операторы "Mavic" 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов" перехватили ряд дронов противника в воздухе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты "приземлили" 15 российских разведывательных БПЛА, направлявшихся в зону ответственности Сил обороны.
"Каждый такой перехват - это минус точность вражеского огня и сохраненные жизни и здоровье пехотинцев, выполняющих боевые задачи на переднем крае", - отмечают бойцы под видео.
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Честь 1-му АК!