Операторы "Mavic" 12-й бригады "Азов" сбили 15 разведывательных БПЛА оккупантов. ВИДЕО

Операторы "Mavic" 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов" перехватили ряд дронов противника в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты "приземлили" 15 российских разведывательных БПЛА, направлявшихся в зону ответственности Сил обороны.

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"Каждый такой перехват - это минус точность вражеского огня и сохраненные жизни и здоровье пехотинцев, выполняющих боевые задачи на переднем крае", - отмечают бойцы под видео.

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