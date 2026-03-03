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Операторы "Mavic" 12-й бригады "Азов" сбили 15 разведывательных БПЛА оккупантов. ВИДЕО

Операторы "Mavic" 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов" перехватили ряд дронов противника в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты "приземлили" 15 российских разведывательных БПЛА, направлявшихся в зону ответственности Сил обороны.

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"Каждый такой перехват - это минус точность вражеского огня и сохраненные жизни и здоровье пехотинцев, выполняющих боевые задачи на переднем крае", - отмечают бойцы под видео.

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уничтожение (9991) Азов (895) дроны (7309)
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03.03.2026 19:50 Ответить
Так це ж "АЗОВ - СТАЛЬ"!!!!!
Честь 1-му АК!
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03.03.2026 20:04 Ответить
Шана хлопцям!
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03.03.2026 21:08 Ответить
 
 