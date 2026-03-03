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Оператори "Mavic" 12-ї бригади "Азов" збили 15 розвідувальних БпЛА окупантів. ВIДЕО

Оператори "Mavic" 1-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади "Азов" перехопили низку дронів противника у повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти "приземлили" 15 російських розвідувальних БпЛА, що направлялися у смугу відповідальності Сил оборони.

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"Кожен такий перехват - це мінус точність ворожого вогню і збережені життя та здоров’я піхотинців, які виконують бойові завдання на передньому краї", - зазначають бійці під відео.

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знищення (10308) Азов (889) дрони (8372)
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03.03.2026 19:50 Відповісти
Так це ж "АЗОВ - СТАЛЬ"!!!!!
Честь 1-му АК!
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03.03.2026 20:04 Відповісти
Шана хлопцям!
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03.03.2026 21:08 Відповісти
 
 