Оператори "Mavic" 12-ї бригади "Азов" збили 15 розвідувальних БпЛА окупантів. ВIДЕО
Оператори "Mavic" 1-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади "Азов" перехопили низку дронів противника у повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти "приземлили" 15 російських розвідувальних БпЛА, що направлялися у смугу відповідальності Сил оборони.
"Кожен такий перехват - це мінус точність ворожого вогню і збережені життя та здоров’я піхотинців, які виконують бойові завдання на передньому краї", - зазначають бійці під відео.
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Честь 1-му АК!