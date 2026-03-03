"Залп - и валим, чтобы нас не забульбенили": воины бригады "Гарт" бьют по оккупантам из РСЗО "RAK". ВИДЕО
В сети обнародовали кадры работы экипажа мобильной установки РСЗО "RAK" пограничной бригады "Гарт".
Как сообщает Цензор.НЕТ, расчет действует по принципу: выезд на позицию, развертывание за считанные минуты, далее два пристрелочных выстрела, коррекция - и полный залп по врагу.
После этого наступает самый ответственный момент - сворачивание и быстрый отход, ведь пока оккупанты поднимают в небо "птички", водитель уже должен вывезти экипаж в безопасное место.
Скорость, холодный расчет и слаженность позволяют эффективно поражать цели и избегать ответного огня.
"Залп - и валим, чтобы нас не забульбенили", - добавляет боец пограничной бригады с позывным "Йети"
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Дан Корвин
показать весь комментарий03.03.2026 22:19 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
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Luiza
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Nickol Sten
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