РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7835 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Уничтожение огневых позиций окупантов
5 597 4

"Залп - и валим, чтобы нас не забульбенили": воины бригады "Гарт" бьют по оккупантам из РСЗО "RAK". ВИДЕО

В сети обнародовали кадры работы экипажа мобильной установки РСЗО "RAK" пограничной бригады "Гарт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, расчет действует по принципу: выезд на позицию, развертывание за считанные минуты, далее два пристрелочных выстрела, коррекция - и полный залп по врагу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

После этого наступает самый ответственный момент - сворачивание и быстрый отход, ведь пока оккупанты поднимают в небо "птички", водитель уже должен вывезти экипаж в безопасное место.

Скорость, холодный расчет и слаженность позволяют эффективно поражать цели и избегать ответного огня.

"Залп - и валим, чтобы нас не забульбенили", - добавляет боец пограничной бригады с позывным "Йети"

Смотрите также: Дронари "SIGNUM" обнаружили и разбили вдребезги замаскированный танк оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы "Mavic" 12-й бригады "Азов" сбили 15 разведывательных БПЛА оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23001) Госпогранслужба (7159) пограничники (1715) уничтожение (9991) РСЗО (289)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорватская РСЗО пригождается. Добре.
показать весь комментарий
03.03.2026 22:19 Ответить
Гарненькі Хлопці , ❤️ Воїни за визнанням !!! ...
показать весь комментарий
03.03.2026 22:57 Ответить
БРАВО
показать весь комментарий
04.03.2026 00:47 Ответить
 
 