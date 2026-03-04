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Дрони 125-ї ОВМБр знищили танки, автівку й НРК та ліквідували окупантів у трубі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу 125-ї ОВМБр уразили логістичну та вогневу техніку, а також особовий склад рашистів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники завдали точних ударів по місцях скупчення військових РФ і замаскованій бронетехніці.

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Зокрема знищено 10 окупантів, 2 танки, автівку, НРК та 9 укриттів.

Також на одному з кадрів дронарі 125-ї ОВМБр ліквідували рашистів, які намагалися сховатися у трубі під дорогою.

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Автор: 

армія рф (21231) танк (2189) знищення (10316) Донецька область (11302) дрони (8389) Краматорський район (1264) Лиман (246) Третій армійський корпус (142) 125 окрема важка механізована бригада (9)
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Честь 125 тій.
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04.03.2026 17:14 Відповісти
дійсно потужно...
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04.03.2026 19:03 Відповісти
 
 