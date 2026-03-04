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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Мінус 9 окупантів: дрони 425-го полку "Скеля" ліквідували три ворожі штурмові групи. ВIДЕО

Оператори безпілотників продовжують демонструвати ювелірну точність утилізації живої сили ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили кадри успішного полювання, під час якого було знищено три групи загарбників загальною чисельністю дев’ять осіб.

Відео об’єктивного контролю зафіксувало не лише влучні удари, а й повну безпорадність "сусаніних", які намагалися маневрувати під прицілом українських FPV-дронів.

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Хроніка демілітаризації від "Скелі"

  • Перша трійка: Окупанти заблукали біля посадки. Після влучання під ноги замикаючому, "товариші" кинули пораненого як приманку і намагалися сховатися за знищеною технікою. Проте зачинені двері машини стали для них пасткою — черговий FPV-дрон ліквідував обох на місці.

  • Друга група: Ще один "провідник" вивів трійку піхотинців прямо в чисте поле. Після серії прильотів пілоти провели "лічилку": "Один, два, три, чотири". Розрахунок по групі було завершено миттєво.

  • Фінальний акорд: Останні двоє загарбників чекали на евакуацію біля вже підготовленого "пакета" зі своїм поплічником. Евакуація не приїхала, натомість прилетіли дрони "Скелі". Після кількох влучань кількість пакетів у посадці офіційно збільшилася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 13 окупантів: бойова робота операторів дронів 425-го ОШП у Покровську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21231) знищення (10316) дрони (8389) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (62)
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Топ коментарі
+9
Наші Воїни Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2026 16:40 Відповісти
+8
"ЗНЯТО"!
Із першого дубля!
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04.03.2026 16:50 Відповісти
+4
нікіта міхалков нервово докурює бичок десь в куточку де його ніхто не бачить .
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04.03.2026 16:43 Відповісти
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Наші Воїни Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2026 16:40 Відповісти
нікіта міхалков нервово докурює бичок десь в куточку де його ніхто не бачить .
показати весь коментар
04.03.2026 16:43 Відповісти
"ЗНЯТО"!
Із першого дубля!
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04.03.2026 16:50 Відповісти
Эх так Господи, сделали вы ребята шоу из человекоубийства, вы там как в рай собираетесь при таком подходе или в ад, вот сам Трамп даже в ад боится при своих миллиардах, а вы то как?
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04.03.2026 16:52 Відповісти
а ты как, уже собрался?))
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04.03.2026 16:58 Відповісти
да я уже на грани, болезнь
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04.03.2026 17:05 Відповісти
Убить кацапа ,который потом если бы добрался то убил бы и изнасиловал твоих родных(да и сейчас это делает ракетами и дронами убивая гражданских )богоугодное дело и те кто это делают убирая творящих беззаконие точно в рай попадут и место им там если он этот рай существует автоматом уже обеспечено 😁
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04.03.2026 17:45 Відповісти
а Бог где, где без Его воли ничего не случилось бы, где молитва?
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04.03.2026 17:50 Відповісти
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа умри и гори в аду ,творящий зло и беззаконие кацап.И еще о Господи дай мне сил и мужества не убоятся и не дрогнуть пред ликом зла в лице оркоцапа ,придай твердости и сылы руке моей,держащнй пулемет и или управляющей fpvшкой, убивающей беззаконника кацапа и пусть не заклинит никогда затвор у этого пулемета и да не собьется с курса и всегда влетит в цель мой fpv уменьшающие зло и очищающие землю эту от него во славу твою Аминь
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04.03.2026 18:07 Відповісти
Володя, я сам многое перенес от кацапов и Христос многое перенес, когда Его распинали, зла не творил людям в ответ, а лишь говорил, Прости им Господи ибо не ведают, что творят.. и не проклинал, в чем вопрос.
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04.03.2026 18:20 Відповісти
Вот и так скажу прости им Господи не ведающим ,что творят когда отправлять буду кацапов к нему на встречу в судный день или где там их по Библии судить будут
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04.03.2026 18:27 Відповісти
Хто б міг подумати чотири роки тому що такими штуками наші будуть воювати
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04.03.2026 17:31 Відповісти
гарненько відпрацювали, дякуємо..
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04.03.2026 19:07 Відповісти
 
 