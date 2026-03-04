Мінус 9 окупантів: дрони 425-го полку "Скеля" ліквідували три ворожі штурмові групи. ВIДЕО

Оператори безпілотників продовжують демонструвати ювелірну точність утилізації живої сили ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили кадри успішного полювання, під час якого було знищено три групи загарбників загальною чисельністю дев’ять осіб.

Відео об’єктивного контролю зафіксувало не лише влучні удари, а й повну безпорадність "сусаніних", які намагалися маневрувати під прицілом українських FPV-дронів.

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Хроніка демілітаризації від "Скелі"

Перша трійка: Окупанти заблукали біля посадки. Після влучання під ноги замикаючому, "товариші" кинули пораненого як приманку і намагалися сховатися за знищеною технікою. Проте зачинені двері машини стали для них пасткою — черговий FPV-дрон ліквідував обох на місці.

Друга група: Ще один "провідник" вивів трійку піхотинців прямо в чисте поле. Після серії прильотів пілоти провели "лічилку": "Один, два, три, чотири". Розрахунок по групі було завершено миттєво.

Фінальний акорд: Останні двоє загарбників чекали на евакуацію біля вже підготовленого "пакета" зі своїм поплічником. Евакуація не приїхала, натомість прилетіли дрони "Скелі". Після кількох влучань кількість пакетів у посадці офіційно збільшилася.

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