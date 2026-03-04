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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Минус 9 оккупантов: дроны 425-го полка "Скала" ликвидировали три вражеские штурмовые группы. ВИДЕО

Операторы беспилотников продолжают демонстрировать ювелирную точность утилизации живой силы врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали кадры успешной охоты, в ходе которой были уничтожены три группы захватчиков общей численностью девять человек.

Видео объективного контроля зафиксировало не только точные удары, но и полную беспомощность "сусаниных", которые пытались маневрировать под прицелом украинских FPV-дронов.

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Хроника демилитаризации от "Скалы"

  • Первая тройка: оккупанты заблудились возле посадки. После попадания под ноги замыкающему, "товарищи" бросили раненого как приманку и пытались спрятаться за уничтоженной техникой. Однако закрытые двери машины стали для них ловушкой — очередной FPV-дрон ликвидировал обоих на месте.

  • Вторая группа: Еще один "проводник" вывел тройку пехотинцев прямо в чистое поле. После серии прилетов пилоты провели "счет": "Один, два, три, четыре". Расчет по группе был завершен мгновенно.

  • Финальный аккорд: Последние двое захватчиков ждали эвакуации возле уже подготовленного "пакета" со своим соратником. Эвакуация не приехала, зато прилетели дроны "Скалы". После нескольких попаданий количество пакетов в посадке официально увеличилось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 13 оккупантов: боевая работа операторов дронов 425-го ОШП в Покровске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23014) уничтожение (9999) дроны (7325) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (62)
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Топ комментарии
+9
Наші Воїни Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2026 16:40 Ответить
+8
"ЗНЯТО"!
Із першого дубля!
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04.03.2026 16:50 Ответить
+4
нікіта міхалков нервово докурює бичок десь в куточку де його ніхто не бачить .
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04.03.2026 16:43 Ответить
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Наші Воїни Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2026 16:40 Ответить
нікіта міхалков нервово докурює бичок десь в куточку де його ніхто не бачить .
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04.03.2026 16:43 Ответить
"ЗНЯТО"!
Із першого дубля!
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04.03.2026 16:50 Ответить
Эх так Господи, сделали вы ребята шоу из человекоубийства, вы там как в рай собираетесь при таком подходе или в ад, вот сам Трамп даже в ад боится при своих миллиардах, а вы то как?
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04.03.2026 16:52 Ответить
а ты как, уже собрался?))
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04.03.2026 16:58 Ответить
да я уже на грани, болезнь
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04.03.2026 17:05 Ответить
Убить кацапа ,который потом если бы добрался то убил бы и изнасиловал твоих родных(да и сейчас это делает ракетами и дронами убивая гражданских )богоугодное дело и те кто это делают убирая творящих беззаконие точно в рай попадут и место им там если он этот рай существует автоматом уже обеспечено 😁
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04.03.2026 17:45 Ответить
а Бог где, где без Его воли ничего не случилось бы, где молитва?
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04.03.2026 17:50 Ответить
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа умри и гори в аду ,творящий зло и беззаконие кацап.И еще о Господи дай мне сил и мужества не убоятся и не дрогнуть пред ликом зла в лице оркоцапа ,придай твердости и сылы руке моей,держащнй пулемет и или управляющей fpvшкой, убивающей беззаконника кацапа и пусть не заклинит никогда затвор у этого пулемета и да не собьется с курса и всегда влетит в цель мой fpv уменьшающие зло и очищающие землю эту от него во славу твою Аминь
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04.03.2026 18:07 Ответить
Володя, я сам многое перенес от кацапов и Христос многое перенес, когда Его распинали, зла не творил людям в ответ, а лишь говорил, Прости им Господи ибо не ведают, что творят.. и не проклинал, в чем вопрос.
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04.03.2026 18:20 Ответить
Вот и так скажу прости им Господи не ведающим ,что творят когда отправлять буду кацапов к нему на встречу в судный день или где там их по Библии судить будут
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04.03.2026 18:27 Ответить
Хто б міг подумати чотири роки тому що такими штуками наші будуть воювати
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04.03.2026 17:31 Ответить
гарненько відпрацювали, дякуємо..
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04.03.2026 19:07 Ответить
 
 