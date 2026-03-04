Минус 9 оккупантов: дроны 425-го полка "Скала" ликвидировали три вражеские штурмовые группы. ВИДЕО
Операторы беспилотников продолжают демонстрировать ювелирную точность утилизации живой силы врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали кадры успешной охоты, в ходе которой были уничтожены три группы захватчиков общей численностью девять человек.
Видео объективного контроля зафиксировало не только точные удары, но и полную беспомощность "сусаниных", которые пытались маневрировать под прицелом украинских FPV-дронов.
Хроника демилитаризации от "Скалы"
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Первая тройка: оккупанты заблудились возле посадки. После попадания под ноги замыкающему, "товарищи" бросили раненого как приманку и пытались спрятаться за уничтоженной техникой. Однако закрытые двери машины стали для них ловушкой — очередной FPV-дрон ликвидировал обоих на месте.
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Вторая группа: Еще один "проводник" вывел тройку пехотинцев прямо в чистое поле. После серии прилетов пилоты провели "счет": "Один, два, три, четыре". Расчет по группе был завершен мгновенно.
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Финальный аккорд: Последние двое захватчиков ждали эвакуации возле уже подготовленного "пакета" со своим соратником. Эвакуация не приехала, зато прилетели дроны "Скалы". После нескольких попаданий количество пакетов в посадке официально увеличилось.
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