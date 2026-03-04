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Дронари "Фурии" бригады "Гарт" уничтожили гаубицу Д-20 и 7 автомобилей оккупантов. ВИДЕО
Дронари РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" уничтожили автомобили и орудия оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженной техники была и одна из зенитных установок противника, которую разгромили украинские беспилотники.
Вследствие боевой работы пограничников было уничтожено 7 автомобилей, гаубица Д-20 и квадроцикл.
Также ликвидирован личный состав военных РФ, которые не оставляют попыток прорваться через границу.
Кадрами поделились бойцы в телеграм-канале.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий04.03.2026 19:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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