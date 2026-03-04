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Дронари "Фурии" бригады "Гарт" уничтожили гаубицу Д-20 и 7 автомобилей оккупантов. ВИДЕО

Дронари РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" уничтожили автомобили и орудия оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженной техники была и одна из зенитных установок противника, которую разгромили украинские беспилотники.

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Вследствие боевой работы пограничников было уничтожено 7 автомобилей, гаубица Д-20 и квадроцикл.

Также ликвидирован личный состав военных РФ, которые не оставляют попыток прорваться через границу.

Кадрами поделились бойцы в телеграм-канале.

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армия РФ (23014) Госпогранслужба (7162) пограничники (1715) уничтожение (9999) артиллерия (759) дроны (7325)
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Скрєпну ладу у сірій зоні???? Апартеїд якийсь...
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04.03.2026 19:10 Ответить
 
 