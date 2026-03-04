РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10182 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении Операторы дронов
1 028 2

Дроны 125-й ОВМБр уничтожили танки, автомобиль и НРК и ликвидировали оккупантов в трубе на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов Третьего армейского корпуса 125-й ОВМБр поразили логистическую и огневую технику, а также личный состав рашистов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники нанесли точные удары по местам скопления военных РФ и замаскированной бронетехнике.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В частности, уничтожено 10 оккупантов, 2 танка, автомобиль, НРК и 9 укрытий.

Также на одном из кадров дронари 125-й ОВМБр ликвидировали рашистов, которые пытались спрятаться в трубе под дорогой.

Смотрите также: Минус 9 оккупантов: дроны 425-го полка "Скала" ликвидировали три вражеские штурмовые группы. ВИДЕО

Смотрите также: Момент прилета украинского беспилотника и взрыв вражеского автомобиля. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10514) танк (1027) уничтожение (7246) Донецкая область (5701) дроны (4853) Краматорский район (1011) Лиман (197) Третий армейский корпус (96) 125 отдельная тяжелая механизированная бригада (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Честь 125 тій.
показать весь комментарий
04.03.2026 17:14 Ответить
дійсно потужно...
показать весь комментарий
04.03.2026 19:03 Ответить
 
 