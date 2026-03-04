Дроны 125-й ОВМБр уничтожили танки, автомобиль и НРК и ликвидировали оккупантов в трубе на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов Третьего армейского корпуса 125-й ОВМБр поразили логистическую и огневую технику, а также личный состав рашистов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники нанесли точные удары по местам скопления военных РФ и замаскированной бронетехнике.

В частности, уничтожено 10 оккупантов, 2 танка, автомобиль, НРК и 9 укрытий.

Также на одном из кадров дронари 125-й ОВМБр ликвидировали рашистов, которые пытались спрятаться в трубе под дорогой.

