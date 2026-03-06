Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек" во время залпа и удар по штурмовикам: работа подразделения "Феникс" на Запорожье. ВИДЕО

На Гуляйпольском направлении Силы обороны Украины нанесли существенные потери технике и личному составу оккупационных войск. Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничное подразделение "Феникс" обнародовало кадры успешного огневого поражения приоритетных целей в Запорожской области.

Наиболее резонансным эпизодом стало уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" непосредственно в момент ведения огня.

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Ключевые результаты боевой работы

Детонация "Солнцепека": На видео зафиксировано, как украинский FPV-дрон попадает в российскую термобарическую систему именно во время залпа. Это вызвало мгновенную детонацию боекомплекта, что привело к полному уничтожению дорогостоящей установки и ее экипажа.

Поражение логистики: Кроме тяжелой техники, пилоты "Феникса" атаковали транспортные средства врага, набитые российскими штурмовиками.

Результативность прилетов: На кадрах объективного контроля видна серия попаданий FPV-дронов по автомобилям, перевозившим пехоту для усиления штурмовых групп на этом участке фронта.

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Значение операции

ТОС-1А "Солнцепек" является одной из самых опасных систем в распоряжении армии РФ, способной наносить массовое поражение термобарическими снарядами. Уничтожение такой техники "на горячем" значительно облегчает удержание оборонительных рубежей под Гуляйполем и демонстрирует высокую координацию аэроразведки и ударных подразделений ГПСУ.

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