Силы обороны поразили вражеский склад боеприпасов на ВОТ Донетчины и командный пункт в районе Гуляйполя, - Генштаб
Силы обороны Украины 4 марта и в ночь на 5-е нанесли удар по вражескому складу боеприпасов и другим важным целям оккупантов.
Об этом 6 марта сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Какие цели поразили ВСУ
В частности, поражен склад боеприпасов в районе временно захваченного россиянами Бердянского Донецкой области, а также место разгрузки боеприпасов в Гвардейском во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, нанесено поражение объектам материально-технического обеспечения оккупационных войск: складам материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на ВОТ Запорожской области и Приазовском на ВОТ Донецкой области, а также складу горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя.
Также поражены объекты управления и военной инфраструктуры противника:
- командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области;
- пункт управления БПЛА противника в Муроме (Белгородская область РФ);
- вышка связи в Приморске на ВОТ Запорожской области.
Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
