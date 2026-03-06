Силы обороны поразили вражеский склад боеприпасов на ВОТ Донетчины и командный пункт в районе Гуляйполя, - Генштаб

Силы обороны Украины 4 марта и в ночь на 5-е нанесли удар по вражескому складу боеприпасов и другим важным целям оккупантов.

Об этом 6 марта сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Какие цели поразили ВСУ

В частности, поражен склад боеприпасов в районе временно захваченного россиянами Бердянского Донецкой области, а также место разгрузки боеприпасов в Гвардейском во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, нанесено поражение объектам материально-технического обеспечения оккупационных войск: складам материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на ВОТ Запорожской области и Приазовском на ВОТ Донецкой области, а также складу горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя.

Также поражены объекты управления и военной инфраструктуры противника:

командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области;

пункт управления БПЛА противника в Муроме (Белгородская область РФ);

вышка связи в Приморске на ВОТ Запорожской области.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

