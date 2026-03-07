Ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання та пуску "шахедів" у донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО

В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Як зазначається, удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ.

Є пожежа та детонація

Зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію (на відео).

Крім того, у рамках зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 6-го та у ніч на 7 березня завдали противнику серії інших уражень.

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Інші ураження

Зокрема уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської обл.).

Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях: у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської обл.), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької обл.).

Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича на Сумщині.

"Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Системне ураження пунктів управління БпЛА, артилерійських позицій та живої сили противника послаблює його можливості щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій", - наголосили у Генштабі.

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