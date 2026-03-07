Ракеты ATACMS и SCALP поразили место хранения и запуска "шахедов" в донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО

В районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP сегодня поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ.

Есть пожар и детонация

Зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация (на видео).

Кроме того, в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 6-го и в ночь на 7-е марта нанесли противнику серию других поражений.

Другие поражения

В частности, поражен пункт управления БПЛА оккупантов в районе Дибровы (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (ВОТ Харьковской обл.).

Кроме того, Силы обороны наносили удары по артиллерийским средствам противника на огневых позициях: в районах Тавильжанки (ВОТ Харьковской обл.), Воскресенки и Новопавловки (ВОТ Донецкой обл.).

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Зализнычного (ВОТ Запорожской обл.), Торского (ВОТ Донецкой обл.) и Сопича в Сумской области.

"Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Системное поражение пунктов управления БПЛА, артиллерийских позиций и живой силы противника ослабляет его возможности по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке наступательных действий", - подчеркнули в Генштабе.

