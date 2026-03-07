Ракеты ATACMS и SCALP поразили место хранения и запуска "шахедов" в донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО
В районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP сегодня поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ.
Есть пожар и детонация
Зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация (на видео).
Кроме того, в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 6-го и в ночь на 7-е марта нанесли противнику серию других поражений.
Другие поражения
- В частности, поражен пункт управления БПЛА оккупантов в районе Дибровы (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (ВОТ Харьковской обл.).
- Кроме того, Силы обороны наносили удары по артиллерийским средствам противника на огневых позициях: в районах Тавильжанки (ВОТ Харьковской обл.), Воскресенки и Новопавловки (ВОТ Донецкой обл.).
- Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Зализнычного (ВОТ Запорожской обл.), Торского (ВОТ Донецкой обл.) и Сопича в Сумской области.
"Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Системное поражение пунктов управления БПЛА, артиллерийских позиций и живой силы противника ослабляет его возможности по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке наступательных действий", - подчеркнули в Генштабе.
