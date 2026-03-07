РУС
Ракеты ATACMS и SCALP поразили место хранения и запуска "шахедов" в донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО

В районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP сегодня поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

Как отмечается, удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ.

Есть пожар и детонация

Зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация (на видео).

Кроме того, в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 6-го и в ночь на 7-е марта нанесли противнику серию других поражений.

Другие поражения

  • В частности, поражен пункт управления БПЛА оккупантов в районе Дибровы (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (ВОТ Харьковской обл.).
  • Кроме того, Силы обороны наносили удары по артиллерийским средствам противника на огневых позициях: в районах Тавильжанки (ВОТ Харьковской обл.), Воскресенки и Новопавловки (ВОТ Донецкой обл.).
  • Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Зализнычного (ВОТ Запорожской обл.), Торского (ВОТ Донецкой обл.) и Сопича в Сумской области.

"Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Системное поражение пунктов управления БПЛА, артиллерийских позиций и живой силы противника ослабляет его возможности по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке наступательных действий", - подчеркнули в Генштабе.

ТОЛКОВО!! Невже це отой генєсрал від СБУ це зробив, а потім і за золотом змотався??.
07.03.2026 12:15 Ответить
Скальпи які летять на 500 км, пускати на 150, шо можно сказати, безглузде використання дефіцитних ***********, хто це планував це ------
07.03.2026 12:19 Ответить
Терміново зателефонуй Сирському. Бо він про це не знає.
07.03.2026 12:43 Ответить
З часу коли *пішли* всюдисущого пома Бубона по ваєнним вапросам і первого зама з РНБОУ тот рузькій генерал вже не той. Кадрами заправляють інші. Та і взагалі. Дует кремльовських курсантом вибрав апробовану ще за Гітлера схему. Після 1934) року генерал Кейтель, ком дивізії в Крампніце став начальником штабу ОКВ (оберкомандовермахт), по традиції вермахту Центральний відділ головкома сухопутних військ відав кадровими питаннями і був шефом військових адьютантів Гітлера. На цей пост Кейтель висунув свого бувшого нач. штабу (1а) 7 елітного полку Шмундта. І після 4 лютого 38 року сам Гітлер призначав,знімав,нагороджував через Апарат ОКВ. Генштаб був усунутий, бо головнокомандуючого сухопутними військами не стало і ЦВ був скасований. У лютому 1934 року Гітлер одним махом усунув від командування більше 30 генералів за пропозиціями Кейтеля і Рейхенау. А апарат ОКВ був ще той. Йодля повісили,його зам Варлімонт ледь уникнув шибениці. Без криміналу залишились ті,хто пішов до війни, як Цейтцлер та Хойзінгер.
07.03.2026 13:41 Ответить
07.03.2026 12:19 Ответить
 
 