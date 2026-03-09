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ССО поразили четыре РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт РФ. ВИДЕО

В результате серии высокоточных ударов ССО ВСУ уничтожили или повредили четыре радиолокационные станции в Крыму и командный пункт морской пехоты РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы специальных операций.

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В результате уничтожены РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС Небо-У и две РЛС в радипрозрачном куполе в оккупированной Евпатории, а также элемент вражеского командного пункта в оккупированной Зачатовке в Донецкой области.

Радиопрозрачный купол на РЛС позволяет антенне вращаться в любом направлении, скрывая ее ориентацию.

Уничтожение вражеских РЛС существенно подрывает способность врага обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

ССО продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического лишения врага возможности вести войну против Украины.

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уничтожение (10031) ССО (715)
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Слава ЗСУ!
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09.03.2026 12:39 Ответить
Прекрасно. Але чому саме в Криму? Чому не на ЛБЗ чи поблизу? Якщо за принципом " де можем там і уражаєм", то це нераціональне використання обмежених ударних ресурсів з боку України. Склад БК в Донецьку ніяких питань не виникає. Справа нкобхідна і мегакорисна
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09.03.2026 13:05 Ответить
Це якраз навпаки, на ЛБЗ такі РЛС не ставлять, ці РЛС прикривають Новоросійськ і залишки флоту так званої рф, а також області болот в тому напрямку, "де можем там і уражаем" - ні, все розподілено, до ... ніхто не скаже.
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09.03.2026 13:15 Ответить
Ясно. Все воєнна тайна. Кому треба ті знають. "Будєм бамбіть маскву..." Очікуєм ракетних ударів по чм в новоросійську? Самі вірите в це?
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09.03.2026 13:27 Ответить
Як приємно бачити наслiдки роботи попереднiх дронiв на вiдео з наступних! 👍
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09.03.2026 16:07 Ответить
 
 