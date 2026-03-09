ССО поразили четыре РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт РФ. ВИДЕО

В результате серии высокоточных ударов ССО ВСУ уничтожили или повредили четыре радиолокационные станции в Крыму и командный пункт морской пехоты РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы специальных операций.

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В результате уничтожены РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС Небо-У и две РЛС в радипрозрачном куполе в оккупированной Евпатории, а также элемент вражеского командного пункта в оккупированной Зачатовке в Донецкой области.

Радиопрозрачный купол на РЛС позволяет антенне вращаться в любом направлении, скрывая ее ориентацию.

Уничтожение вражеских РЛС существенно подрывает способность врага обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

ССО продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического лишения врага возможности вести войну против Украины.

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