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Дрон 127-й бригады оставил рашиста без нижних конечностей на Купянском направлении. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады поразили ударным БПЛА оккупанта в ноги на Купянском направлении.

Как сообщает ЦензорНЕТ, пока рашист отвернулся, украинский пилот сразу воспользовался моментом и поразил рашиста.

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Как следствие, на кадрах видно, как нижние конечности захватчика разлетаются в разные стороны.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) ВСУ (7826) дроны (7368) Харьковская область (2782) Купянский район (753) Купянск (997)
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Топ комментарии
+10
Тепер кацапи скажуть, що це русская земля, бо на ній побувала нога русского солдата
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09.03.2026 18:29 Ответить
+10
Цікаво, ше встигне на паралімпіаду?
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09.03.2026 18:52 Ответить
+7
Не прибіжить... Бо це не тільки "літературний герой", але і "фейковий"... Бо насправді він не "Айболить", а "Дулітл"... І написав цей вірш не "русскаязичний єврей", Чуковський, а англійський автор...
"Жили-были в России три друга, и учились в мединституте. Айболит учился на хирурга, Айнунах - на психиатра, а Айдапох - на патологоанатома... Когда к власти пришёл Путин, Айболит эмигрировал, чтобы не учавствовать в войнах. Айдапох и Айнунах остались в России. Поэтому в России так много сумасшедших, и трупов...".
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09.03.2026 19:01 Ответить
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АднА нАгагА сдЄся, другая тАмА
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09.03.2026 18:23 Ответить
Мабуть вважав себе зробленим з каміння... Повірив в себе
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09.03.2026 18:23 Ответить
Маяковський казав, що русскіє люді це гвозді.
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09.03.2026 18:30 Ответить
не русскiє, а радянські.
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09.03.2026 18:33 Ответить
Ради - це законодавчий орган. Те ж саме, що Парламент. На росіі були парламентські люди, парламентська армія...?
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09.03.2026 18:38 Ответить
Дуже нравицця
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09.03.2026 18:23 Ответить
Тепер кацапи скажуть, що це русская земля, бо на ній побувала нога русского солдата
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09.03.2026 18:29 Ответить
нєт ножєк - нет мультіков.
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09.03.2026 18:30 Ответить
щас прибежит доктор айболит, пришьет орку новіе ножки..он опять побежит по дорожке
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09.03.2026 18:35 Ответить
Нужна будит тоже пришить писюнчик и яички 🤣🤣🤣
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09.03.2026 18:51 Ответить
Не прибіжить... Бо це не тільки "літературний герой", але і "фейковий"... Бо насправді він не "Айболить", а "Дулітл"... І написав цей вірш не "русскаязичний єврей", Чуковський, а англійський автор...
"Жили-были в России три друга, и учились в мединституте. Айболит учился на хирурга, Айнунах - на психиатра, а Айдапох - на патологоанатома... Когда к власти пришёл Путин, Айболит эмигрировал, чтобы не учавствовать в войнах. Айдапох и Айнунах остались в России. Поэтому в России так много сумасшедших, и трупов...".
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09.03.2026 19:01 Ответить
Где осталась нога Ваньки- то Путінське.
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09.03.2026 18:35 Ответить
Добрый доктар Айбалит, он пад деревам сидит!
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09.03.2026 18:42 Ответить
На зоні.
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09.03.2026 22:13 Ответить
Цікаво, ше встигне на паралімпіаду?
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09.03.2026 18:52 Ответить
В нього і яєць нема.
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09.03.2026 19:14 Ответить
Другими словами , порвали сраку кацапу.
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09.03.2026 19:16 Ответить
А валянки целые...
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09.03.2026 19:26 Ответить
Гойда! і щоб до 100 років дожив ..кращеб щеб одну руку мінус ну але ітак піде..хай побільше буде вних таких уШбанів скалічених, щоб максимальне навантаженя було на все..через таких.
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09.03.2026 19:28 Ответить
Щастя і здоровля...🤭
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09.03.2026 20:02 Ответить
тільки не марнувати другий дрон на добивання - як на похороні преферансиста: і так заї...сь вийшло
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09.03.2026 20:24 Ответить
 
 