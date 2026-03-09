Дрон 127-й бригады оставил рашиста без нижних конечностей на Купянском направлении. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады поразили ударным БПЛА оккупанта в ноги на Купянском направлении.

Как сообщает ЦензорНЕТ, пока рашист отвернулся, украинский пилот сразу воспользовался моментом и поразил рашиста.

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Как следствие, на кадрах видно, как нижние конечности захватчика разлетаются в разные стороны.

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