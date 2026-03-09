Десантники 78-ї бригади ДШВ розтрощили російську станцію радіолокації "Гармонь". ВIДЕО

Бійці 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ показали кадри знищення російської радіолокаційної станції "Гармонь" 1Л122.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, ворожу РЛС українські військові виявили на території Курської області РФ.

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Після цього пілоти бригади за допомогою безпілотників завдали удару та знищили станцію.

Деталі

РЛС 1Л122 "Гармонь" призначена для виявлення, стеження та супроводу різних повітряних цілей, зокрема літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників. Система автоматично визначає державну приналежність об’єкта та передає дані про параметри цілі.

Водночас підрозділи 78-ї бригади продовжують виконувати завдання з оборони на визначеному напрямку, зокрема щодо недопущення перетину державного кордону України та просування противника на Північно-Слобожанському напрямку.

Ситуація за тиждень

За останній тиждень обстановка у смузі відповідальності бригади суттєвих змін не зазнала. Штурмових дій противник не проводив, однак зафіксовано збільшення застосування БпЛА та баражуючих боєприпасів по позиціях українських військових.

Підрозділи бригади продовжують системно уражати сили противника як у своїй смузі відповідальності, так і на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи вогневу підтримку та стабілізацію обстановки.

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