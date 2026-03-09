Дронарі 413-го полку "Рейд" знищили північнокорейську САУ "Коксан" на Олександрівському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 413-го полку "Рейд" знищили САУ окупантів на Олександрівському напрямку
Як повідомляє ЦензорНЕТ, українські бійці 413-го полку "Рейд" виявили та розтрощили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан" калібру 170 мм.
Деталі
За даними військових, "Коксан" - одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у російському арсеналі з дальністю стрільби до 60 км. Такі установки на фронті зустрічаються рідко.
Застосування "Коксанів" свідчить про те, що через значні втрати власної артилерії, зокрема через зношування стволів 203-мм гармат 2С7 "Піон", окупанти змушені використовувати артилерію, надану Північною Кореєю.
Кадри знищення оприлюднені українськими захисниками у телеграм-каналі полку.
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Хлопці, придивіться уважно - може там ще поблизу бронепоїзд)