Нацгвардійці 11-ї бригади завдали 679 уражень ворогу на Запоріжжі та Херсонщині. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 679 вогневих уражень противника та його бойових позицій.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:

87 спостережних постів;

166 укриттів;

125 БПЛА різного типу;

39 антен;

11 одиниць авто-бронетехніки;

9 гаубиць;

2 гармати;

25 складів з БК, ПММ та майна;

5 САУ;

11 різних видів артилерії;

1 квадроцикл;

1 мотоцикл;

3 МТ-ЛБ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кадри бойової роботи оприлюднено у телеграм-каналі Національної гвардії України.

Дивіться також: Дрон 127-ї бригади залишив рашиста без нижніх кінцівок на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант задер голову і роздивляється дрон, який готується скинути по ньому боєприпас. ВIДЕО