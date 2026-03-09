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Нацгвардійці 11-ї бригади завдали 679 уражень ворогу на Запоріжжі та Херсонщині. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 679 вогневих уражень противника та його бойових позицій.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:
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87 спостережних постів;
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166 укриттів;
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125 БПЛА різного типу;
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39 антен;
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11 одиниць авто-бронетехніки;
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9 гаубиць;
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2 гармати;
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25 складів з БК, ПММ та майна;
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5 САУ;
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11 різних видів артилерії;
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1 квадроцикл;
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1 мотоцикл;
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3 МТ-ЛБ.
Кадри бойової роботи оприлюднено у телеграм-каналі Національної гвардії України.
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