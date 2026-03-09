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Нацгвардійці 11-ї бригади завдали 679 уражень ворогу на Запоріжжі та Херсонщині. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 679 вогневих уражень противника та його бойових позицій.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:

  • 87 спостережних постів;

  • 166 укриттів;

  • 125 БПЛА різного типу;

  • 39 антен;

  • 11 одиниць авто-бронетехніки;

  • 9 гаубиць;

  • 2 гармати;

  • 25 складів з БК, ПММ та майна;

  • 5 САУ;

  • 11 різних видів артилерії;

  • 1 квадроцикл;

  • 1 мотоцикл;

  • 3 МТ-ЛБ.

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Кадри бойової роботи оприлюднено у телеграм-каналі Національної гвардії України.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) Запорізька область (4974) Національна гвардія НГУ (1800) дрони (8440) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (21) Херсонська область (6738)
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