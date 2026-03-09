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Нацгвардейцы 11-й бригады нанесли 679 поражений врагу на Запорожье и Херсонщине. ВИДЕО
За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на Запорожье и Херсонщине осуществлено 679 огневых поражений противника и его боевых позиций.
Как сообщает ЦензорНЕТ, среди результатов меткой работы уничтожено или повреждено:
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87 наблюдательных постов;
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166 укрытий;
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125 БПЛА различного типа;
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39 антенн;
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11 единиц автобронетехники;
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9 гаубиц;
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2 орудия;
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25 складов с БК, ПММ и имуществом;
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5 САУ;
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11 различных видов артиллерии;
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1 квадроцикл;
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1 мотоцикл;
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3 МТ-ЛБ.
Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.
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