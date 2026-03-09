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Нацгвардейцы 11-й бригады нанесли 679 поражений врагу на Запорожье и Херсонщине. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на Запорожье и Херсонщине осуществлено 679 огневых поражений противника и его боевых позиций.

Как сообщает ЦензорНЕТ, среди результатов меткой работы уничтожено или повреждено:

  • 87 наблюдательных постов;

  • 166 укрытий;

  • 125 БПЛА различного типа;

  • 39 антенн;

  • 11 единиц автобронетехники;

  • 9 гаубиц;

  • 2 орудия;

  • 25 складов с БК, ПММ и имуществом;

  • 5 САУ;

  • 11 различных видов артиллерии;

  • 1 квадроцикл;

  • 1 мотоцикл;

  • 3 МТ-ЛБ.

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Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) Запорожская область (4450) Национальная гвардия (2361) дроны (7368) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (21) Херсонская область (5748)
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