Нацгвардейцы 11-й бригады нанесли 679 поражений врагу на Запорожье и Херсонщине. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на Запорожье и Херсонщине осуществлено 679 огневых поражений противника и его боевых позиций.

Как сообщает ЦензорНЕТ, среди результатов меткой работы уничтожено или повреждено:

87 наблюдательных постов;

166 укрытий;

125 БПЛА различного типа;

39 антенн;

11 единиц автобронетехники;

9 гаубиц;

2 орудия;

25 складов с БК, ПММ и имуществом;

5 САУ;

11 различных видов артиллерии;

1 квадроцикл;

1 мотоцикл;

3 МТ-ЛБ.

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Кадры боевой работы обнародованы в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

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