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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант задрал голову и рассматривает дрон, который готовится сбросить на него боеприпас. ВИДЕО

В сети обнародована видеозапись успешной работы украинского оператора беспилотных систем, который ликвидировал двух российских военнослужащих. Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался укрыться в лесополосе, надеясь переждать пролет украинского бомбардировщика, однако был обнаружен и поражен.

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Детали боевого эпизода

  • Попытка маскировки: Двое оккупантов остановились в лесополосе, рассчитывая, что спрячутся от воздушной разведки во время пролета украинского дрона.

  • Момент обнаружения: За несколько секунд до нанесения удара один из российских военных заметил дрон, зависший над ними, и поднял голову вверх. Однако времени на смену позиции или бегство у них не осталось.

  • Результат атаки: Оператор дрона осуществил сброс боеприпаса с высокой точностью - взрывное устройство детонировало непосредственно между двумя захватчиками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов и два вражеских дрона-жука в Донецкой области. ВИДЕО

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армия РФ (23057) уничтожение (10031) дроны (7368)
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Топ комментарии
+7
зазвичай оператори уникають повернення дрона з невикористаними ************, бо це небезпечно для підрозділу.
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09.03.2026 12:35 Ответить
+5
та я не сперечаюсь, просто довожу, що там запобіжника нема, тому оператор завжди повертає дрон пустим. Тому на відео ми бачимо чотири скиди - батарея на бомбері сідає, і дрон треба повертати на місце старта до підрозділу.
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09.03.2026 14:22 Ответить
+4
********* може здетонувати при посадці, і щонайменше знищити дрон.
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09.03.2026 12:46 Ответить
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Так скільки ж там НАШИХ *********** упало? ОДИН, чи ЧОТИРИ? Якщо один, а далі була вторинна детонація кацапських гранат - то прекрасно. Якщо скинули чотири "бімбочки" - то навіщо? Адже вже перша зробила свою справу...
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09.03.2026 12:31 Ответить
зазвичай оператори уникають повернення дрона з невикористаними ************, бо це небезпечно для підрозділу.
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09.03.2026 12:35 Ответить
А хіба там немає запобіжників?
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09.03.2026 12:40 Ответить
********* може здетонувати при посадці, і щонайменше знищити дрон.
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09.03.2026 12:46 Ответить
Сперечаться не буду... Можливо, й так - бо запобіжники ненадійні. Льотчики теж, часом, боялися сідать з бомбами на борту - хоч там запобіжники були надійними...
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09.03.2026 12:57 Ответить
коли дрон злетів, то підривачі вже ініційовані на удар/струс, тому сідати з ними небезпечно, і навіть підходити до них після посадки. Тому невикористані ********** скидають.
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09.03.2026 13:17 Ответить
Тобто, запобіжників (навіть "скобових", як на ручних гранатах), там немає?
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09.03.2026 13:22 Ответить
підривачі там влаштовані по іншому, там система як в УЗРГМ не годиться, бо ********** падають з різних висот.
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09.03.2026 13:45 Ответить
Для УЗРГМ головний принцип - не висота скидання, а "часовий проміжок" - 3,5 сек горіння порохового затримувача... Висота скидання - це робота крильчатки головного детонатора авіабомб...
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09.03.2026 13:52 Ответить
тому то принцип УЗРГМ для цих *********** і не підходить, як і інші громіздки механізми, як на авіабомбах. Тут підривач стає у бойове положення після зльоту, і реагує на удар/струс.
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09.03.2026 13:58 Ответить
Ти "підривач" плутаєш з "запобіжником"... Ми з тобою говоримо про РІЗНІ речі...
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09.03.2026 14:02 Ответить
там нема запобіжника. Це як у міні, де підривач стає на бойовий взвод через певний час, який дає можливість саперу відійти і не підірватись на своїй же міні із сейсмичним чи індукційним підривачем.
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09.03.2026 14:14 Ответить
То про ЩО ми, тоді, сперечаємося?
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09.03.2026 14:15 Ответить
та я не сперечаюсь, просто довожу, що там запобіжника нема, тому оператор завжди повертає дрон пустим. Тому на відео ми бачимо чотири скиди - батарея на бомбері сідає, і дрон треба повертати на місце старта до підрозділу.
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09.03.2026 14:22 Ответить
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09.03.2026 12:37 Ответить
Кацапській самці навіть шматочка не дістанеться. Лади не буде хіба що на слідуюче восьме березня дадуть пачку маргарина і один тюльпан.
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09.03.2026 12:37 Ответить
Краса😍
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09.03.2026 12:41 Ответить
припускаю що оте біле, що розлітається - то не використаний вчасно білий прапор, який кацапи ховають під формою.
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09.03.2026 12:49 Ответить
А, може, синтепон, з курток?
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09.03.2026 12:58 Ответить
Туалетний папір, який в кацапів замість мізків.
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09.03.2026 13:12 Ответить
от ти завжди зіпсуєш гарну гіпотезу.
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09.03.2026 13:18 Ответить
Ну, що я можу поробить? Це "професійне викривлення психіки" - критичний погляд на все оточуюче...
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09.03.2026 13:21 Ответить
Вхміну😁
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10.03.2026 02:21 Ответить
 
 