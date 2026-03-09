Оккупант задрал голову и рассматривает дрон, который готовится сбросить на него боеприпас. ВИДЕО
В сети обнародована видеозапись успешной работы украинского оператора беспилотных систем, который ликвидировал двух российских военнослужащих. Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался укрыться в лесополосе, надеясь переждать пролет украинского бомбардировщика, однако был обнаружен и поражен.
Детали боевого эпизода
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Попытка маскировки: Двое оккупантов остановились в лесополосе, рассчитывая, что спрячутся от воздушной разведки во время пролета украинского дрона.
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Момент обнаружения: За несколько секунд до нанесения удара один из российских военных заметил дрон, зависший над ними, и поднял голову вверх. Однако времени на смену позиции или бегство у них не осталось.
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Результат атаки: Оператор дрона осуществил сброс боеприпаса с высокой точностью - взрывное устройство детонировало непосредственно между двумя захватчиками.
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