Оккупант задрал голову и рассматривает дрон, который готовится сбросить на него боеприпас. ВИДЕО

В сети обнародована видеозапись успешной работы украинского оператора беспилотных систем, который ликвидировал двух российских военнослужащих. Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался укрыться в лесополосе, надеясь переждать пролет украинского бомбардировщика, однако был обнаружен и поражен.

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Детали боевого эпизода

Попытка маскировки: Двое оккупантов остановились в лесополосе, рассчитывая, что спрячутся от воздушной разведки во время пролета украинского дрона.

Момент обнаружения: За несколько секунд до нанесения удара один из российских военных заметил дрон, зависший над ними, и поднял голову вверх. Однако времени на смену позиции или бегство у них не осталось.

Результат атаки: Оператор дрона осуществил сброс боеприпаса с высокой точностью - взрывное устройство детонировало непосредственно между двумя захватчиками.

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