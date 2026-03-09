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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант задер голову і роздивляється дрон, який готується скинути по ньому боєприпас. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішної роботи українського оператора безпілотних систем, який ліквідував двох російських військовослужбовців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагався укритися в лісосмузі, сподіваючись перечекати проліт українського бомбера, проте був виявлений та уражений.

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Деталі бойового епізоду

  • Спроба маскування: Двоє окупантів зупинилися в лісосмузі, розраховуючи, що заховаються від повітряної розвідки під час прольоту українського дрона.

  • Момент виявлення: За кілька секунд до завдання удару один із російських військових помітив дрон, що завис над ними, і задер голову вгору. Проте часу на зміну позиції або втечу у них не залишилося.

  • Результат атаки: Оператор дрона здійснив скидання боєприпасу з високою точністю - вибуховий пристрій здетонував безпосередньо між двома загарбниками.

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армія рф (21275) знищення (10348) дрони (8440)
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Топ коментарі
+7
зазвичай оператори уникають повернення дрона з невикористаними ************, бо це небезпечно для підрозділу.
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09.03.2026 12:35 Відповісти
+5
та я не сперечаюсь, просто довожу, що там запобіжника нема, тому оператор завжди повертає дрон пустим. Тому на відео ми бачимо чотири скиди - батарея на бомбері сідає, і дрон треба повертати на місце старта до підрозділу.
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09.03.2026 14:22 Відповісти
+4
********* може здетонувати при посадці, і щонайменше знищити дрон.
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09.03.2026 12:46 Відповісти
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Так скільки ж там НАШИХ *********** упало? ОДИН, чи ЧОТИРИ? Якщо один, а далі була вторинна детонація кацапських гранат - то прекрасно. Якщо скинули чотири "бімбочки" - то навіщо? Адже вже перша зробила свою справу...
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09.03.2026 12:31 Відповісти
зазвичай оператори уникають повернення дрона з невикористаними ************, бо це небезпечно для підрозділу.
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09.03.2026 12:35 Відповісти
А хіба там немає запобіжників?
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09.03.2026 12:40 Відповісти
********* може здетонувати при посадці, і щонайменше знищити дрон.
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09.03.2026 12:46 Відповісти
Сперечаться не буду... Можливо, й так - бо запобіжники ненадійні. Льотчики теж, часом, боялися сідать з бомбами на борту - хоч там запобіжники були надійними...
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09.03.2026 12:57 Відповісти
коли дрон злетів, то підривачі вже ініційовані на удар/струс, тому сідати з ними небезпечно, і навіть підходити до них після посадки. Тому невикористані ********** скидають.
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09.03.2026 13:17 Відповісти
Тобто, запобіжників (навіть "скобових", як на ручних гранатах), там немає?
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09.03.2026 13:22 Відповісти
підривачі там влаштовані по іншому, там система як в УЗРГМ не годиться, бо ********** падають з різних висот.
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09.03.2026 13:45 Відповісти
Для УЗРГМ головний принцип - не висота скидання, а "часовий проміжок" - 3,5 сек горіння порохового затримувача... Висота скидання - це робота крильчатки головного детонатора авіабомб...
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09.03.2026 13:52 Відповісти
тому то принцип УЗРГМ для цих *********** і не підходить, як і інші громіздки механізми, як на авіабомбах. Тут підривач стає у бойове положення після зльоту, і реагує на удар/струс.
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09.03.2026 13:58 Відповісти
Ти "підривач" плутаєш з "запобіжником"... Ми з тобою говоримо про РІЗНІ речі...
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09.03.2026 14:02 Відповісти
там нема запобіжника. Це як у міні, де підривач стає на бойовий взвод через певний час, який дає можливість саперу відійти і не підірватись на своїй же міні із сейсмичним чи індукційним підривачем.
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09.03.2026 14:14 Відповісти
То про ЩО ми, тоді, сперечаємося?
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09.03.2026 14:15 Відповісти
та я не сперечаюсь, просто довожу, що там запобіжника нема, тому оператор завжди повертає дрон пустим. Тому на відео ми бачимо чотири скиди - батарея на бомбері сідає, і дрон треба повертати на місце старта до підрозділу.
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09.03.2026 14:22 Відповісти
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09.03.2026 12:37 Відповісти
Кацапській самці навіть шматочка не дістанеться. Лади не буде хіба що на слідуюче восьме березня дадуть пачку маргарина і один тюльпан.
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09.03.2026 12:37 Відповісти
Краса😍
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09.03.2026 12:41 Відповісти
припускаю що оте біле, що розлітається - то не використаний вчасно білий прапор, який кацапи ховають під формою.
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09.03.2026 12:49 Відповісти
А, може, синтепон, з курток?
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09.03.2026 12:58 Відповісти
Туалетний папір, який в кацапів замість мізків.
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09.03.2026 13:12 Відповісти
от ти завжди зіпсуєш гарну гіпотезу.
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09.03.2026 13:18 Відповісти
Ну, що я можу поробить? Це "професійне викривлення психіки" - критичний погляд на все оточуюче...
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09.03.2026 13:21 Відповісти
Вхміну😁
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10.03.2026 02:21 Відповісти
 
 