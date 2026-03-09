Окупант задер голову і роздивляється дрон, який готується скинути по ньому боєприпас. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис успішної роботи українського оператора безпілотних систем, який ліквідував двох російських військовослужбовців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагався укритися в лісосмузі, сподіваючись перечекати проліт українського бомбера, проте був виявлений та уражений.
Деталі бойового епізоду
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Спроба маскування: Двоє окупантів зупинилися в лісосмузі, розраховуючи, що заховаються від повітряної розвідки під час прольоту українського дрона.
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Момент виявлення: За кілька секунд до завдання удару один із російських військових помітив дрон, що завис над ними, і задер голову вгору. Проте часу на зміну позиції або втечу у них не залишилося.
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Результат атаки: Оператор дрона здійснив скидання боєприпасу з високою точністю - вибуховий пристрій здетонував безпосередньо між двома загарбниками.
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