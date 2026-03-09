Дронари 413-го полка "Рейд" уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" на Александровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 413-го полка "Рейд" уничтожили САУоккупантов на Александровском направлении

Как сообщает ЦензорНЕТ, украинские бойцы 413-го полка "Рейд" обнаружили и разгромили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" калибра 170 мм.

Детали

По данным военных, "Коксан" - одна из самых дальнобойных артиллерийских систем в российском арсенале с дальностью стрельбы до 60 км. Такие установки на фронте встречаются редко.

Применение "Коксанов" свидетельствует о том, что из-за значительных потерь собственной артиллерии, в частности из-за износа стволов 203-мм пушек 2С7 "Пион", оккупанты вынуждены использовать артиллерию, предоставленную Северной Кореей.

Кадры уничтожения обнародованы украинскими защитниками в телеграм-канале полка.

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